Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX

Sáng 12-11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX (nhiệm kỳ 2020 – 2025) họp hội nghị mở rộng lần thứ 12 để thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; về việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố; dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2022 và các nội dung khác. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong điều kiện đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ: một số chỉ tiêu kinh tế tăng hơn so với bình quân chung cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồngtrong đó tổng sản phẩm GRDP ước tăng từ 7,7 – 8,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14%; giá trị hàng xuất khẩu ước tăng 23,1%, so với năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay tỉnh ta đã có 78/204 xã, thị trấn (38%) được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo quyết liệt; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020 thuộc nhóm 16 tỉnh cao nhất cả nước; chỉ số đánh giá về chuyển đổi số năm 2020 đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội đều có bước phát triển: ngành Giáo dục tiếp tục đạt kết quả cao, đứng thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021. An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành phần tham luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; về việc sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định; chủ trương lập đề án mở rộng địa giới hành chính Thành phố Nam Định; dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2022; về đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX về “Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị đã thực hiện quy trình bầu bổ sung đồng chí Đinh Ngọc Văn, Chánh Thanh tra tỉnh là Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tớitrong điều kiện tình hình dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Triển khai kế hoạch cụ thể thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề toàn khoá của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Tiến hành xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07 về “Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh”. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Tin: Thu Thuỷ

Ảnh: Xuân Thu