Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

Sau hơn 2 ngày tổ chức thực hành diễn tập, Cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Nam Định năm 2021 mang mật danh “NĐ-21” đã kết thúc. Ngày 24-11, tại Nhà văn hóa huyện Nghĩa Hưng, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tổ chức bế mạc Cuộc diễn tập. Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập Quân khu; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các, sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố đến dự.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đánh giá cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2021.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 được tổ chức thành công tốt đẹp vào thời điểm địa phương đang tập trung nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các cấp, các ngành tích cực, chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19. Cuộc diễn tập được tiến hành đồng thời ở cả 2 cấp (cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố) cùng sự tham gia của các đơn vị chủ lực của Quân khu với khối lượng lớn công việc, cũng như cơ sở vật chất bảo đảm cho cuộc diễn tập.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong diễn tập KVPT tỉnh.

Trong quá trình diễn ra cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc diễn tập thành công, đạt mục đích yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan trung tâm tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức cuộc diễn tập theo đúng kế hoạch; đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh chuẩn bị đầy đủ các loại văn kiện, lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện cho cuộc diễn tập. Các lực lượng tham gia diễn tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hiệp đồng, khắc phục mọi khó khăn, thực hành diễn tập theo đúng ý định của Ban đạo diễn đặt ra.

Khẩu đội SPG-9, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 thực hành đánh mục tiêu địch đổ bộ đường biển.

Phát biểu đánh giá cuộc diễn tập, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Phạm Đình Nghị ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của các lực lượng tham gia diễn tập và nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cuộc diễn tập “NĐ-21” của tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục để các cuộc diễn tập lần sau đạt kết quả cao hơn. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm được rút ra từ cuộc diễn tập lần này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch phương án tác chiến, sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra sát với tình hình nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị định của Chính phủ về “khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự”. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; luôn nêu cao cảnh giác với mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022; đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (20-4-2022).

Đại đội pháo 37mm (Bộ CHQS tỉnh) thực hành chiến đấu tiêu diệt máy bay địch trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3 biểu dương và đánh giá cao kết quả cuộc diễn tập và đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng thế trận KVPT tỉnh; đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, các căn cứ hậu cần, kỹ thuật, các công trình lưỡng dụng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; từng bước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo đúng quy định... Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa quân đội, công an, dân quân tự vệ, sở, ban, ngành. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn