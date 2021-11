Giao ban báo chí tháng 11

Chiều 29-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 11-2021. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí địa phương, thường trú báo Trung ương tại địa bàn đã thông tin kịp thời toàn diện các vấn đề thời sự, chính trị của đất nước, của tỉnh như: tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 11 tháng và phương hướng nhiệm vụ tháng cuối năm 2021; tuyên truyền kết quả của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tuyên truyền Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; thông tin về diễn biến và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và thông tin về các hoạt động kỷ niệm lớn trong tỉnh…

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế cung cấp thông tin về công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; công tác triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Định hướng tuyên truyền trong tháng 12-2021, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phản ánh nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện các giải pháp phục hồi nền kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra. Tăng cường tuyên truyền công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dịp cuối năm và các ngày lễ lớn của đất nước. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục tuyên truyền chủ trương, giải pháp của tỉnh để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt phù hợp thực tế của địa phương theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch; tránh tâm lý lơ là, chủ quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng đã đánh giá cao đóng góp của công tác báo chí, truyền thông trên địa bàn trong thời gian qua đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh và nhấn mạnh một số định hướng nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về kết quả năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch. Chú trọng cân đối thời lượng, cơ cấu tuyên truyền để đảm bảo hài hòa giữa thông tin phòng chống dịch, phát triển kinh tế và các sự kiện chính trị của tỉnh./.

Nguyễn Hương