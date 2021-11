Đánh giá nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong trường học năm 2021 và bảo đảm an toàn phòng dịch khi trở lại học trực tiếp

Chiều 5-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với Sở GD và ĐT 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong trường học năm 2021 và công tác bảo đảm an toàn trường học khi cho học sinh, sinh viên (HSSV) quay trở lại học trực tiếp tại trường.

Theo báo cáo của Bộ GD và ĐT, năm 2021, các địa phương, các cơ sở giáo dục cả nước đã chủ động thực hiện đổi mới nội dung chương trình, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống cho học sinh; phát huy hiệu quả của tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường, tạo sân chơi bổ ích thu hút đông đảo HSSV tham gia, rèn luyện đạo đức, hình thành lối sống lành mạnh; thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trong giảng dạy. Tổ chức ký cam kết phối hợp giữa nhà trường, gia đình người học và các tổ chức liên quan trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh. Năm 2021, có 29.814/30.826 cơ sở giáo dục đạt an toàn (tỷ lệ 97%). Tuy nhiên, trong năm tai nạn thương tích đối với học sinh vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Một số địa phương, trường học vẫn xảy ra các vụ tai nạn làm tử vong hoặc gây chấn thương đối với học sinh như: đổ tường rào, cổng, cánh cổng trường, lan can, cây đổ, điện giật, rơi ngã từ tầng cao; vẫn còn tình trạng học sinh bị nhiễm bệnh lây qua đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Tình trạng học sinh sử dụng các chất kích thích, vi phạm đạo đức, lối sống, an toàn trường học, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường còn xảy ra ở một số địa phương. Đặc biệt, thời gian gần đây, tại một số tỉnh đã xảy ra hiện tượng ma túy tổng hợp được đóng gói che giấu trong các vỏ bọc rất tinh vi, nguy hiểm, khó nhận biết như gói bột thực phẩm; nước hoa quả pha uống, dạng kẹo... được bán tại hàng quà vặt khu vực gần trường học, đe dọa sự an toàn của HSSV.

Để tăng cường phòng, chống ma túy, bảo đảm an toàn trường học và bảo đảm an toàn, phòng ngừa, ứng phó với dịch COVID-19 cho HSSV khi quay trở lại học trực tiếp tại trường, Bộ GD và ĐT chỉ đạo ngành GD và ĐT các địa phương thời gian tới chuyển đổi trạng thái hoạt động thích ứng với dịch COVID-19 . Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em của ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025. Rà soát, sửa đổi tiêu chí “Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích” trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Các tham luận tại hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những cách làm; khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị các giải pháp về phòng, chống ma túy trong trường học; phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích; phòng chống ngộ độc thực phẩm, cháy nổ, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành Giáo dục các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để công tác phòng, chống ma túy đi vào sâu rộng trong các nhà trường. Đối với việc đảm bảo an toàn trường học, ngành GD và ĐT cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để tập huấn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả để đảm bảo thực hiện tốt an toàn trường học phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi HSSV quay trở lại học trực tiếp tại trường./.

Minh Thuận