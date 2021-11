Các địa phương phải hoàn thành tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 27-11

Chiều 21-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thành phố về tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát tình hình dịch. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tính đến 17 giờ ngày 20-11, toàn tỉnh ghi nhận 1.024 ca mắc COVID-19; trong đó 221 ca cộng đồng, 803 ca trong khu cách ly, phong toả. Riêng từ ngày 7-11 đến 20-11, toàn tỉnh ghi nhận 617 ca mắc trên địa bàn 10 huyện, thành phố; trung bình ghi nhận 44 ca mắc/ngày. Hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, các huyện, thành phố phối hợp ngành Y tế khẩn trương truy vết, xét nghiệm nhanh đồng thời quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Đến nay đã kết thúc điều trị 103 ca; chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 362 ca. Từ ngày 1-11 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 252.890 test nhanh cho người dân, ghi nhận 489 mẫu sàng lọc dương tính, trong đó 371 mẫu khẳng định dương tính của các bệnh nhân COVID-19. Từ ngày 7-11 đến 20-11 đã thực hiện RT-PCR 10.116 mẫu xét nghiệm cho 29.479 người; ghi nhận 1.176 mẫu dương tính cộng đồng của các bệnh nhân COVID-19 và 6.110 mẫu âm tính. Tính đến nay, tỉnh đã tiếp nhận tổng số trên 1,8 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 và triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đảm bảo an toàn, hiệu quả. Toàn tỉnh đã tiêm 1.212.570 mũi vắc-xin phòng COVID-19, trong đó số tiêm mũi 1 là 901.308 (đạt tỷ lệ 70,83%), tiêm mũi 2 là 311.262 (đạt tỷ lệ 24,46%); số phản ứng sau tiêm là 85.336. Dự kiến đến 30-11-2021, tỉnh sẽ hoàn thành 100% mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng; triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 12-2021 khi được Bộ Y tế cấp vắc-xin cho lứa tuổi này.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Đình Nghị ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua và nhấn mạnh: Thời gian tới, các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với ngành Y tế tập trung nguồn lực thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch: xét nghiệm, khoanh vùng nhanh gọn để kiểm soát nguồn lây, thực hiện tốt việc phân tích, đánh giá yếu tố dịch tễ đối với các trường hợp F0, phân loại rõ F1, F2 để có các biện pháp cách ly phù hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, vận động nhân dân khi có biểu hiện mắc dịch cần đến ngay cơ quan y tế gần nhất để xét nghiệm sớm. Mỗi huyện phải có ít nhất 1 cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân F0 có triệu chứng vừa, 1 trạm y tế lưu động để điều trị bệnh nhân COVID-19; tính toán xét nghiệm khoa học, tiết kiệm; các huyện, thành phố phải lo việc xét nghiệm tại địa phương, kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân. Nếu phát sinh ổ dịch lớn tỉnh sẽ chi viện về nhân lực, các trang thiết bị y tế, còn lại các huyện, thành phố phải tự chủ động nguồn. Về vấn đề cách ly, đối với F1 có nguy cơ cao cố gắng cách ly tập trung; người không có nguy cơ cao phải cách ly tại nhà. Các xã, thôn phải kiểm tra thường xuyên đảm bảo an toàn như một khu phong tỏa; tiến tới F0 nguy cơ nhẹ cách ly, chữa bệnh tại nhà để giảm tải cho cơ sở y tế, tránh lây nhiễm chéo. Các huyện, thành phố rà soát số liệu tiêm vắc-xin, chậm nhất sáng 22-11 báo cáo về tỉnh; căn cứ vào nhu cầu của người dân để đăng ký tiêm vắc-xin đảm bảo tất cả người dân đều được tiêm phòng. Yêu cầu các huyện phải hoàn thành tiêm xong mũi 1 trước ngày 27-11; trong tháng 11 phải tiêm hết số vắc-xin được phân bổ; đồng thời với cập nhật dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Các huyện chỉ đạo cán bộ các cơ sở thôn xóm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” đang có mặt tại địa phương để đảm bảo mọi người dân được tiêm vắc-xin. Về việc cho học sinh đi học trở lại, giao ngành GD và ĐT chủ trì phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh quyết định việc tiếp tục cho trẻ đến trường. Đối với 9 huyện, cho học sinh trở lại trường đối với các xã, thị trấn nằm trong “vùng xanh” bắt đầu từ thứ 3 ngày 23-11-2021; đối với các xã, thị trấn nằm trong “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ” tạm dừng dạy học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến (giáo dục mầm non được nghỉ học). Riêng thành phố Nam Định chưa cho trẻ mầm non đến trường; cấp tiểu học, THCS, THPT tiếp tục tổ chức học trực tuyến. Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở vùng xanh (cấp độ 1) được đến trường học trực tiếp từ ngày 23-11 (do 2 khối lớp này đang trong quá trình chuyển cấp)./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn