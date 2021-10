Ý Yên huy động tổng lực tập trung kiểm soát dịch COVID-19

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Ý Yên, tối 21-10, huyện Ý Yên ghi nhận thêm 18 ca bệnh COVID-19, trong đó, có 16 trường hợp trong khu cách ly, phong tỏa tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng; 1 trường hợp ở thị trấn Lâm; 1 trường hợp ở thôn Nội Hoàng, xã Yên Minh là chị PTH. Theo điều tra dịch tễ, chị H làm nghề bán thịt bò ở chợ Mụa, xã Yên Dương và chợ Mỏ, xã Yên Mỹ; sáng 21-10 chị PTH có đau họng, ho và đi test nhanh tại Phòng khám đa khoa Yên Bình, cho kết quả dương tính; cùng ngày, chị H được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, từ ngày 17-10 đến tối 21-10, huyện Ý Yên ghi nhận 52 ca bệnh COVID-19.

Xã Yên Hồng thành lập 11 chốt gác, hoạt động 24/24 giờ thực hiện nghiêm việc cách ly theo Quyết định số 136 ngày 20-10 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Ý Yên, ngày 21-10, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã làm việc với huyện Ý Yên, chỉ đạo công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh tại địa phương. Sau khi nghe báo cáo của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại huyện Ý Yên hết sức phức tạp với số ca nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất từ trước đến nay, chưa rõ nguồn lây; dịch phát sinh và lây nhiễm tại địa bàn tập trung đông dân cư, gây khó khăn cho công tác truy vết, khoanh vùng. Tỉnh đã quan tâm, dồn nguồn lực, dành ưu tiên tốt nhất để Ý Yên tập trung kiểm soát, khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh; giảm tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tại buổi làm việc với huyện ngày 18-10 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 38 ngày 21-10 của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát tình hình dịch COVID-19, yêu cầu huyện tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo các cấp, các ngành của huyện bình tĩnh, sáng tạo, bản lĩnh, nhưng phải khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm "phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, không để dịch lây lan ra diện rộng". Tại các khu vực, địa bàn đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế cần được quản lý, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để "ngoài chặt, trong lỏng", bố trí lực lượng tại các chốt chặn đường dong ngõ, đảm bảo "nội bất xuất, ngoại bất nhập" và an ninh trật tự vòng ngoài. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục truy vết, khẩn trương xác định nguồn lây, tổ chức xét nghiệm thần tốc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và hiệu quả nhất, sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. UBND huyện tập trung chỉ đạo, có phương án đảm bảo an sinh xã hội, công tác y tế, vệ sinh môi trường, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng cách ly phong tỏa, đặc biệt là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn; hỗ trợ người dân để người dân yên tâm, tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Trung tâm Y tế huyện Ý Yên đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người dân.

Chiều 21-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ý Yên tổ chức hội nghị trực tuyến tới 35 xã, thị trấn trong huyện về triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn và các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo tinh thần “Chống dịch như chống giặc” ở mức độ cao nhất, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Ngành Y tế tập trung hoàn thành tiêm 30.650 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho 6 xã, thị trấn: Yên Tiến, Yên Phong, Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Lâm xong trước ngày 24-10. Tất cả các trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính chưa thực hiện tiêm. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch dạy, học trực tuyến cho học sinh tại các xã, thị trấn đang có dịch, lên phương án, chương trình dạy trong điều kiện dự báo dịch có thể diễn biến phức tạp trong thời gian dài. Ban CHQS huyện quản lý chặt chẽ hoạt động của các khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, đảm bảo an toàn cho cán bộ được phân công làm nhiệm vụ.

Đối với các địa bàn “vùng xanh”, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương không được chủ quan, lơ là, chủ động các lớp phòng vệ để ngăn chặn từ xa, từ sớm mọi nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng, quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch trở về, nhất là từ các tỉnh, thành phía Nam. Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Huyện Ý Yên quyết tâm dồn toàn lực, tập trung dập tắt ổ dịch, ngăn chặn chuỗi lây nhiễm, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19./.

Tin, ảnh: Việt Thắng