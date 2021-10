Xuân Trường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Ngày 20-10, tại xã Xuân Thượng, UBND huyện Xuân Trường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Tham gia diễn tập có lực lượng Quân sự, Công an, Trung tâm y tế huyện và cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Xuân Thượng.

Cuộc diễn tập tiến hành 2 nội dung gồm vận hành cơ chế và thực binh. Về diễn tập vận hành cơ chế, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng - an ninh; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ. Phần thực binh tập trung xử trí 2 tình huống. Ở tình huống thứ nhất là Trường THCS Xuân Thượng phát hiện 1 học sinh có biểu hiện sốt cao, mỏi mệt và đã lấy mẫu test nhanh, kết quả dương tính với COVID-19. Ban giám hiệu nhà trường triển khai các biện pháp phòng chống dịch và báo cáo UBND xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lập chốt phong tỏa tạm thời trường học và phân luồng học sinh; thực hành truy vết, phân tích dịch tễ, đánh giá nguy cơ lây nhiễm; xét nghiệm học sinh cùng lớp và tiếp xúc gần với học sinh nghi nhiễm; xử lý môi trường, khử khuẩn khu vực trường học. Tình huống thứ hai là một số phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, khiếu kiện lợi dụng chính sách về bảo đảm an sinh xã hội trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng nông thôn mới… đã kích động nhân dân gây rối, biểu tình, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, khống chế bắt con tin. Các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, thuyết phục, vận động các đối tượng; thực hiện hành động, phương án “Giải tán hoạt động tập trung đông người trái pháp luật, gây rối an ninh, đánh bắt đối tượng bắt giữ người trái pháp luật”. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của Ban CHQS, Công an xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đồng thời đánh giá trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang các xã. Qua đó rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng và bổ sung các phương án tác chiến phù hợp với tình hình mới./.

Thanh Tuấn