Triển khai quyết liệt các phương án phòng, chống bão số 7

* Nam Định thực hiện lệnh cấm biển từ 6h ngày 9-10.

Chiều 9-10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh ven biển triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão số 7. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; lãnh đạo 3 huyện ven biển của tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 9-10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 10-10, vị trí tâm bão cách Nam Định khoảng 90km. Từ chiều nay đến ngày mai (10-10), vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều tối 9-10 đến ngày 12-10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm…

Sau khi nghe báo cáo của các địa phương và các đơn vị liên quan, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, các địa phương cần lưu ý 3 vấn đề trong thời điểm hiện nay, đó là: tình hình mưa bão, dịch bệnh COVID-19 và số người đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam về các địa phương. Vì vậy, chính quyền các tỉnh, thành phố cần thường xuyên thông tin, chủ động liên hệ với các tỉnh phía Nam để tuyên truyền tới bà con nhân dân, nhất là những người có kế hoạch về quê, để bà con nắm bắt và sắp xếp lịch trình di chuyển an toàn. Đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão số 7 và tăng cường thông tin đến các cấp chính quyền và người dân. UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo chính quyền các địa phương huy động phương tiện, động viên bà con nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; chủ động kiểm tra, rà soát các phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu đảm bảo theo phương án đã duyệt. Rà soát phương án sơ tán dân đảm bảo sẵn sàng thực hiện khi có tình huống. Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ phương tiện tàu, thuyền thông báo, kiên quyết kêu gọi tàu, thuyền nhanh chóng vào nơi trú ẩn đảm bảo an toàn. Thực nghiêm túc công tác trực bão và cáo kịp thời theo quy định.

Triển khai ứng phó bão số 7, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã có Công điện số 07/CĐ-PCTT ngày 6-10-2021 yêu cầu các sở, ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh về các biện pháp ứng phó bão số 7. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho các chủ tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng đi và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu, thuyền, đặc biệt các tàu cá đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão và duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Tăng cường phối hợp sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho phương tiện và người trên các tàu, thuyền vận tải, tàu đánh cá vãng lai có những cầu tranh trú. Triển khai các phương án bảo vệ sản xuất, chống ngập bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhà máy, các dự án đang thi công ven biển; bảo vệ đê điều nhất là các đoạn đê bị sự cố.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố huy động phương tiện cùng với bà con nông dân tập trung khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa có thể thu hoạch được. Theo báo cáo của Sở NN và PTNT, đến ngày 9-10, tỉnh ta đã thu hoạch được 38% diện tích lúa mùa; đã thông tin về bão số 7 cho các chủ tàu, thuyền, chủ ao, đầm tại các vùng nuôi thủy sản, chủ lồng bè nuôi cá trên sông để chủ động phòng, tránh. Theo báo cáo, đến 10h ngày 9-10, tổng số tàu thuyền khai thác thủy sản là 2.132 tàu/6.178 lao động. Số tàu đang neo đậu tại bến 2.122 tàu/6.096 lao động. Số tàu đang hoạt động trên biển 5 tàu/19 lao động, các chủ tàu đã nhận được thông báo bão số 7 và hiện đang đi chuyển vào bờ. Số tàu ngoại tỉnh neo đậu tại cửa sông Ninh Cơ 178 tàu/1.226 lao động; số tàu neo đậu ngoại tỉnh 10/82 lao động. Các công trình, dự án trọng điểm ven biển đã triển khai phương án bảo vệ sẵn sàng ứng phó với bão số 7 theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các sự cố xảy ra; đã thực hiện lệnh cấm biển từ 6h ngày 9-10-2021…

Tỉnh cũng đã sẵn sàng phương án di dân theo kế hoạch. Dự kiến số dân cần sơ tán là 21.965 người; trong đó 12.398 người sơ tán xen ghép và 9.567 người phải sơ tán tập trung. Phương án sơ tán dân vùng ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19: Huyện Hải Hậu có 33 ca đang thực hiện cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện và 275 F1 đang thực hiện cách ly tập trung tại thị trấn Thịnh Long; phương án di dời các ca F1 khi có tình huống thiên tai xảy ra về khu vực nhà ở của Công ty Đóng tàu Thịnh Long và các trạm y tế của các xã, thị trấn. Huyện Giao Thủy có 31 ca đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy và 265 F1 đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường Dạy nghề; các ca F1 sẽ được di dời về Trường Mầm non xã Giao Phong và xã Giao Yến khi có tình huống thiên tai xảy ra. Huyện Nghĩa Hưng có 95 F1 đang cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng./.

Tin, ảnh: Văn Đại