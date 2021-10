Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết về kinh tế tập thể

Sáng 19-10, Bộ NN và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Báo cáo tại hội nghị cho biết sau gần 10 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 và 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, kinh tế tập thể, HTX đã có những tiến bộ cả về lượng và chất. Thực tiễn ngày càng xuất hiện nhiều và đa dạng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; trình độ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp được nâng cao rõ rệt, đội ngũ cán bộ quản lý được trẻ hóa. Tỷ lệ HTX nông nghiệp hiện đã vươn lên chiếm 70% trong tổng số HTX toàn quốc. Khu vực kinh tế HTX đóng góp ổn định bình quân 4,8%/năm vào GDP cả nước; tạo việc làm và thu nhập cho hơn 6,4 triệu thành viên, bình quân 40-50 triệu đồng/người/năm. Kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, chính trị, an toàn xã hội, nhất là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay… Riêng giai đoạn 2016-2020, cả nước có 26.112 HTX, tăng 6.225 HTX (khoảng 31,3%) so với năm 2016. Trong đó, số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là 17.462 HTX, số HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp là 8.650 HTX. Đặc biệt, hiệu quả hoạt động của các HTX ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển. Doanh thu bình quân của 1 HTX năm 2020 đạt 4.387,16 triệu đồng, tăng gấp khoảng 1,24 lần so với năm 2016. Tổng số cán bộ HTX tăng từ 81.389 người vào năm 2016 lên đến 107.506 người vào năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Nghị quyết số 13 và Luật HTX năm 2012 đã đánh giá đúng tình hình, chỉ ra được những yêu cầu, định hướng xây dựng mô hình HTX trong kinh tế thị trường và những nhiệm vụ trọng tâm nhất trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay những quan điểm về mô hình HTX kiểu mới và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX vẫn còn nguyên giá trị và cần phải tiếp tục quán triệt thực hiện trong thời gian tới. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT đề nghị các địa phương tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa đối với kinh tế tập thể, HTX, đó chính là nền tảng phát huy tinh thần hợp tác, sức mạnh cộng đồng để cơ cấu lại nền kinh tế nông nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam có thứ hạng trên bản đồ nông nghiệp thế giới. Các bộ, ngành, địa phương cần có góc nhìn đa chiều ở cả góc độ giá trị hiệu quả kinh tế và xã hội để quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn./.

Tin, ảnh: Văn Đại