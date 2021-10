Tiếp tục kiểm soát dịch bệnh COVID-19 gắn với khôi phục, phát triển sản xuất

Sáng 12-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của tỉnh họp chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch gắn với khôi phục, phát triển sản xuất. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo, tại tỉnh ta từ 1-10 đến 18 giờ ngày 11-10 đã ghi nhận 37 ca mắc COVID-19, trong đó: có 8 ca liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), 3 ca trở về từ Hà Nội, 8 ca trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, 16 ca nhập cảnh từ Indonesia và 2 ca ghi nhận trong cộng đồng (ở huyện Giao Thủy). Tích lũy đến ngày 11-10, tỉnh ta ghi nhận 74 ca mắc COVID-19, trong đó 52 ca đã điều trị khỏi và xuất viện; 20 ca đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh; 2 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không để dịch lây lan trên địa bàn; chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các phương án “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong tình hình mới, đồng thời duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Duy trì hoạt động liên tục 24/24 giờ hàng ngày các Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19. Từ ngày 4-10 đến nay đã tiến hành kiểm tra trên 89 nghìn lượt phương tiện, trên 131 nghìn lượt người. Kết quả: có 18.760 phương tiện theo diện “luồng xanh”; yêu cầu 2.174 phương tiện quay đầu và thực hiện test nhanh cho 8.510 người. Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Các đơn vị trong ngành Y tế tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 và quản lý bệnh nhân liên quan đến COVID-19. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường hoạt động của các Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19; Các sở, ban, ngành của tỉnh đã ban hành kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài nhận định: Thời gian tới tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp: tại tỉnh Hà Nam tiếp tục phát hiện người mắc COVID-19; số người dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và thành phố Hà Nội ngày càng nhiều; một số người có tư tưởng lơ là trong phòng chống dịch. Đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục tuyên truyền để mỗi người dân, mỗi gia đình thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong lĩnh vực quản lý, đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời khôi phục, phát triển sản xuất. Ngành Y tế tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ vắc-xin theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tập trung có trọng điểm, đảm bảo sử dụng hết số vắc-xin được cấp. Các ngành chức năng, các địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận công dân từ tỉnh ngoài về theo quy định, đảm bảo an toàn dịch bệnh./.

Tin, ảnh: Minh Tân