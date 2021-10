Phát huy vai trò của cơ sở thôn, xóm, tổ dân phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Chiều 19-10-2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Đoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Hà Lan Anh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo, từ 1-10 đến 6 giờ ngày 19-10, tỉnh ta đã ghi nhận 64 ca mắc COVID-19, trong đó: có 8 ca liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 5 ca trở về từ Hà Nội, 14 ca trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, 4 ca ghi nhận trong cộng đồng (ở Giao Thủy) và 22 ca liên quan đến ca bệnh tại Ý Yên… Tỉnh đã chỉ đạo huyện Ý Yên khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch. Tập trung tiến hành truy vết, điều tra, xác định yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh, áp dụng các biện pháp cách ly, điều trị phù hợp. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn 9 xã, thị trấn trong vùng. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp trong phòng, chống dịch, không để dịch lây lan trên địa bàn. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 16-10-2021 thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 12-10-2021 của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Tỉnh cũng kịp thời ban hành văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới để duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Ngành Y tế phối hợp UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: Hiện nay, trên địa bàn huyện Ý Yên phát hiện chùm ca bệnh chưa xác định được nguồn lây trong cộng đồng; số người trở về địa phương từ các tỉnh đang có dịch (thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Nam) đông; trong khi đó, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 của tỉnh ta còn thấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về phòng chống dịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào tỉnh, hướng dẫn người dân khi về tỉnh, nhất là người về từ vùng dịch khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an, thôn xóm, tổ COVID cộng đồng tăng cường kiểm tra, theo dõi, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, yêu cầu các hộ gia đình cam kết thực hiện phòng chống dịch; khi có người thân từ nơi khác về phải khai báo y tế, người về từ vùng dịch phải xét nghiệm sàng lọc tại trạm y tế xã. Trường hợp cách ly tại nhà nếu nơi cách ly không đủ điều kiện theo quy định y tế thì phải cách ly tập trung. Các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, nâng cao nhận thức, ý thức người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và giám sát các trường hợp từ vùng dịch về. Người dân có các biểu hiện ho, khó thở, mất khứu giác… phải đến cơ sở y tế để kiểm tra. Sở Y tế chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các huyện, thành phố cập nhật bản đồ cấp độ dịch, hướng dẫn xét nghiệm trường hợp cần thiết. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cửa hàng kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh phải có mã QR, yêu cầu người ra, vào phải quét mã; trường hợp không thực hiện, yêu cầu ngừng hoạt động. Các huyện, thành phố rà soát các điều kiện đảm bảo theo từng cấp độ dịch. Các sở, ban, ngành triển khai các biện pháp phòng dịch theo chức năng nhiệm vụ. Huyện Ý Yên thực hiện tốt Thông báo số 202 của Chủ tịch UBND tỉnh, tuyên truyền người dân hạn chế di chuyển khi không có việc cần thiết. Các huyện, thành phố, nhất là địa phương có ca nhiễm mới, cần bình tĩnh, linh hoạt tổ chức các biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Phát huy vai trò của cơ sở thôn, xóm, tổ dân phố và mỗi gia đình trong công tác phòng chống dịch COVID-19./.

Tin, ảnh: Minh Tân