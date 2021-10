Phát động chiến dịch phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày 4-10, tại thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng), Ban điều phối Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh (Sở LĐ-TB và XH) tổ chức phát động chiến dịch phòng, chống đuối nước trẻ em.

Năm 2021, tỉnh ta được Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB và XH) lựa chọn để triển khai Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam” do Quỹ từ thiện Bloomberg (Hoa Kỳ) tài trợ. Dự án được triển khai tại 6 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Mục tiêu của Dự án là nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cộng đồng. Tăng cường dạy bơi và nâng cao kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi tại các xã triển khai dự án.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước. Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi... Thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến phòng chống đuối nước, các biện pháp đảm bảo trật tự giao thông đường thủy. Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu các trường hợp khi bị đuối nước cho cán bộ, cộng tác viên tại cộng đồng... Xây dựng và nhân rộng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn”, bảo đảm môi trường an toàn để trẻ em sống và phát triển. Kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, bể bơi.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao 60 suất học bổng tổng trị giá 60 triệu đồng và 120 áo phao tập bơi cho trẻ em thuộc 6 xã, thị trấn thực hiện dự án với tổng trị giá 75 triệu đồng./.

Viết Dư