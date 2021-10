Người dân đã ủng hộ 19.300 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố, từ ngày 1-5-2021 đến đầu tháng 10-2021, số tiền và hiện vật ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương trị giá hơn 10.531 tỷ đồng và thông qua các tổ chức thành viên và Quỹ vắc-xin hơn 8.779 tỷ đồng.

Từ số tiền tiếp nhận được, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phân bổ 8.656 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương, cơ quan, bệnh viện và lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch; chuyển tới Quỹ vắc-xin và trên 3,3 triệu phần quà Đại đoàn kết cùng túi quà an sinh. Quỹ vắc-xin cũng đã phân bổ số tiền 4.449,4 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trên kết quả đạt được, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ vắc-xin và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ; vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang hưởng lương ngân sách Nhà nước ủng hộ 1 ngày lương (không vận động lực lượng tham gia tuyến đầu).

Cùng với công tác vận động ủng hộ, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội sẽ triển khai hoạt động phân bổ, hỗ trợ kinh phí, vật chất, trao tặng túi quà an sinh… theo các chương trình, phong trào đã phát động; tập trung triển khai phân bổ cho các địa phương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, đặc biệt là người dân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội; phối hợp nắm tình hình địa bàn, đối tượng cần hỗ trợ an sinh xã hội; giám sát việc việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NĐ-CP của Chính phủ; tập trung công tác tuyên truyền hoạt động vận động, công khai kết quả vận động, ủng hộ, phân bổ kinh phí, nguồn lực, vật chất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên Đài Truyền hình Việt Nam, Trang thông tin điện tử của Tiểu ban; các cơ quan truyền thông, báo chí của Mặt trận và các tổ chức thành viên./.

PV