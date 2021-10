Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10-10-1911 - 10-10-2021)

Sáng 9-10, tại Nhà văn hóa Trung tâm 3-2 (TP Nam Định), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10-10-1911 - 10-10-2021). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh ta, có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ VNAH và đại diện gia tộc đồng chí Lê Đức Thọ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng hơn 60 năm tận tụy cống hiến trọn đời với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân của đồng chí Lê Đức Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Cố vấn BCH Trung ương Đảng - người chiến sỹ Cộng sản kiên cường, mẫu mực; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng,người con ưu tú của quê hương Nam Định.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương kiên trung, bất khuất của chiến sĩ cộng sản Lê Đức Thọ, là di sản tinh thần quý giá, là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang của quê hương, đoàn kết chung sức, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, tạo ra bước phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng phát triển.Trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được mở rộng.Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt những thành tựu nổi bật, Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên cả nước hoàn thành chương trình xây dựng NTM mới giai đoạn 2010-2020, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường.

Em Trần Hoàng Nhi, học sinh lớp 10A2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đại diện thế hệ trẻ tỉnh nhà phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện thế hệ trẻ tỉnh Nam Định hứa nguyện một lòng đi theo Đảng, noi gương bác Lê Đức Thọ và các thế hệ cha anh đi trước, đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ Nam Định tiếp tục nêu cao tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, không ngừng học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu bế mạc Lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình nêu rõ: Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọlà sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ; nhằm ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng, cũng như công lao to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với cách mạng Việt Nam. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh… trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và đặc biệt là Lễ kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến xem pano tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ.

