Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác ứng phó với cơn bão số 7

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác ứng phó với cơn bão số 7

Chiều 8-10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 7. Đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTT Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh; các thành viên Ban Chỉ huy.

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 8-10, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 có tên quốc tế là Lionrock. Đến 13h ngày 8-10 và dự báo đến chiều 10-10, tâm bão số 7 sẽ đổ bộ lên khu vực các tỉnh phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó đi vào đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bão, trong chiều và đêm 8-10, trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động rất mạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-3,5m, biển động; từ ngày 9-10 gió trên vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11… Ban Chỉ đạo quốc gia PCTT đánh giá đây là cơn bão có cường độ mạnh, diễn biến đường đi phức tạp. Thêm vào đó là khối không khí lạnh đang hình thành, có khả năng tiếp tục gây nên áp thấp nhiệt đới trên biển. Trong khi đó hầu hết các tỉnh thuộc phạm vi ảnh hưởng của bão đang trong thời gian thu hoạch lúa mùa, cây ăn trái; công trình đê kè phòng, chống lụt bão của một số địa phương còn yếu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTT quốc gia đánh giá cao tinh thần vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt, trách nhiệm của Uỷ ban quốc gia TKCN, BCĐ Trung ương về PCTT, các bộ, ban, ngành và các địa phương trong việc phòng chống bão lũ. Đồng chí yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCTT quốc gia. Các tỉnh trong khu vực ảnh hưởng của bão chủ động nắm bắt thông tin, duy trì chế độ trực; thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, hoặc thoát ra khỏi, không đi vào khu vực nguy hiểm. Kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu, thuyền, kể cả các tàu vận tải, tàu du lịch; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Tổ chức kiểm tra các hồ chứa, vận hành cửa xả nước đảm bảo an toàn đập, hạ du các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước, các đập xung yếu. Rà soát các khu nuôi trồng thuỷ sản, dân cư tại những vùng thấp, trũng có nguy cơ ngập lụt ven sông, ven biển để sẵn sàng di dời đến nơi an toàn; đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch. Đặc biệt lưu ý đến việc di dân phòng tránh thiên tai trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia PCTT về công tác chuẩn bị của tỉnh Nam Định ứng phó với cơn bão số 7 cũng như phương án đảm bảo di dân đối với những khu cách ly các trường hợp liên quan đến bệnh dịch COVID-19 ở các huyện ven biển. Hiện tại, tỉnh đang vào đợt cao điểm thu hoạch lúa mùa, theo báo cáo của Sở NN và PTNT hiện toàn tỉnh mới chỉ thu hoạch được 30% diện tích lúa mùa; tuyến đê biển còn nhiều điểm xung yếu; thời điểm bão đổ bộ trùng với lịch 4 con nước triều cường nên khả năng sức tàn phá lớn… Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh và các huyện, thành phố, các sở, ngành sớm triển khai kế hoạch phòng chống bão số 7. Các thành viên BCH tỉnh theo phân công thường xuyên giữ liên lạc, nắm thông tin trên địa bàn phụ trách để đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống bão. Sở TT và TT đảm bảo đủ điều kiện cho thông tin liên lạc. Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan dự báo của Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng thông tin về diễn biến của bão để người dân chủ động phòng tránh. Sở NN và PTNT đôn đốc các huyện, thành phố huy động mọi phương tiện, lực lượng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa; có phương án bảo vệ ao đầm, diện tích cây trồng vụ Đông; kiểm tra hệ thống đê, kè, công trình thủy lợi để có phương án bảo vệ trọng điểm. Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền và thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và dự báo diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh. Các huyện, thành phố và các sở, ngành tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh./

Nguyễn Hương