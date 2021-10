Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiêm chủng phòng COVID-19 và giải pháp liên thông dữ liệu quốc gia về dân cư

Chiều 16-10, Bộ Y tế, Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Công an phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với trên 11 nghìn điểm cầu để quán triệt một số nội dung về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu quốc gia về dân cư. Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT); Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh; lãnh đạo các Sở: Y tế, TT và TT, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN của tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Theo thông tin của Bộ Y tế về công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, thời gian qua, nước ta đã triển khai đồng bộ trên cả 3 vấn đề: Tìm nguồn vắc-xin, đến nay đã tiếp nhận trên 80 triệu liều; Tổ chức chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 quy mô lớn nhất trong lịch sử; Nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin phòng COVID-19. Bộ Y tế phối hợp với Bộ TT và TT xây dựng, phát triển nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Đến nay, cả 63 tỉnh, thành phố đã sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, tuy nhiên việc cập nhật dữ liệu, tra cứu thông tin chưa được chính xác, kịp thời. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ và các tỉnh, thành phố đã bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những điểm còn hạn chế, nhằm đảm bảo tính xác thực và liên thông dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ TT và TT chỉ đạo đơn vị phát triển phần mềm khẩn trương rà soát, khắc phục các lỗ hổng, tăng hiệu năng xử lý của hệ thống, đồng bộ và chuẩn hóa các dữ liệu. Ngành Y tế phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương rà soát quy trình, cập nhật dữ liệu tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ngay thời điểm tiêm, đảm bảo chính xác, kịp thời. Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố huy động lực lượng triển khai nhanh hệ thống quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Các địa phương đã nêu nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi kinh nghiệm của tỉnh Nam Định trong việc cập nhật dữ liệu tiêm vắc-xin. Theo đó, trên cơ sở danh sách người đăng ký tiêm chủng đã khai báo thông tin đầy đủ từ trước nên ngay khi tiến hành tiêm, ngành Y tế và các địa phương chỉ cần xác nhận thông tin và cập nhật dữ liệu. Đến nay, tỉnh Nam Định triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn và cập nhật dữ liệu đảm bảo chính xác, kịp thời.

Sau hội nghị này, các Bộ: Y tế, TT và TT, Công an sẽ tổng hợp ý kiến của các đại biểu, triển khai các giải pháp đẩy mạnh sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, liên thông dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo chính xác, kịp thời, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội./.

Tin, ảnh: Minh Tân