Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm

Chiều 15-10, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đồng thời phải tham gia công tác phòng chống dịch; trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT năm 2021 tiếp tục có chuyển biến tốt, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ. Cụ thể tính đến ngày 15-9-2021, toàn quốc đã xảy ra 8.161 vụ TNGT, làm 4.175 người chết, 5.645 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ TNGT giảm 2.527 vụ, số người chết giảm 817 người, số người bị thương giảm 2.237 người; ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính trước khi đợt dịch COVID-19 bùng phát cơ bản được kiểm soát. Vẫn còn 9 địa phương có số vụ TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo đảm TTATGT trong 9 tháng đầu năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội; tình hình vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến; tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ còn xảy ra tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa tại một số địa phương…

Tại tỉnh ta, 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 71 vụ TNGT làm chết 34 người, bị thương 62 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 9 vụ, giảm 5 người chết, giảm 5 người bị thương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia nhấn mạnh, công tác bảo đảm trật tự ATGT trong 9 tháng đầu năm có điểm tích cực khi tình hình TNGT giảm 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số người chết và số người bị thương vẫn còn cao. Do vậy, các bộ, ngành và các địa phương đặc biệt lưu tâm đến vấn đề đảm bảo trật tự ATGT; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Ủy ban ATGT quốc gia kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các kế hoạch Năm ATGT 2021; tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, giám sát một số địa phương có TNGT diễn biến phức tạp, tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2021 khi điều kiện cho phép. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-1-/2021 của Chính phủ về ban hành Quy chế tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch”. Báo cáo tiến độ triển khai Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12-5-2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt trong xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt tại các địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, sớm ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm trật tự ATGT dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Các địa phương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm trật tự ATGT để giảm TNGT cả 3 tiêu chí trong những tháng cuối năm./.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh