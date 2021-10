Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), chiều 12-10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và 200 doanh nhân, doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành dự buổi gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân.

Phát biểu chào mừng các doanh nhân, doanh nghiệp và khai mạc buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị nhấn mạnh: trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới, trong nước có nhiều biến động do đại dịch COVID-19 gây nhiều tác động tiêu cực, với sự hỗ trợ, đồng hành của tỉnh, các ban, ngành, địa phương, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, triển khai nhiều giải pháp để ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, trong 9 tháng đầu năm 2021, kinh tế tỉnh ta tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp tục đầu tư phát triển bền vững. Chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật, đặc biệt là Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9-9-2021 của Chính phủ; tăng cường đầu tư hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; tích cực cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về đăng ký đất đai, xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công, tiếp cận vốn, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo, bản lĩnh, có chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng an toàn, linh hoạt đảm bảo "sống chung với dịch" để tiếp tục thúc đẩy sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn; tích cực tham gia đề xuất, đóng góp ý kiến, giải pháp để tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Thay mặt các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi ghi nhận sự tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh. Nhất là những hỗ trợ tích cực trong xúc tiến đầu tư mới, giảm phiền hà thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác phòng chống, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho doanh nghiệp và người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp gỡ khó trong sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thời gian tới, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh mong muốn tỉnh tiếp quan tâm hơn nữa một số vấn đề: hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người lao động; đề nghị miễn nộp kinh phí công đoàn, các loại phí chuyên ngành từ nay đến hết năm 2023; hỗ trợ giảm bớt thủ tục trong thanh toán khối lượng các công trình đã hoàn thành hoặc đã có phê duyệt của các cấp; tăng cường hỗ trợ trong tiếp cận, giảm lãi suất, giãn nợ vay vốn ngân hàng; bố trí cán bộ đủ năng lực, thẩm quyền tại bộ phận “một cửa” các cấp đảm bảo giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; Ðại diện một số doanh nghiệp đề xuất tỉnh tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp khi thực hiện các quy định phòng chống dịch, ứng dụng công nghệ thông tin và kinh nghiệm của một số địa phương trên cả nước trong làm thủ tục phục vụ việc đi lại giữa các địa phương cho người của doanh nghiệp để giao dịch; tiếp tục phát triển đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông; phát triển mạnh kinh tế biển, tăng cường đổi mới chất lượng giống lúa, cây trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ đào tạo lao động chất lượng cao…

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, lãnh đạo tỉnh và các ngành, các địa phương trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp đối với sự phát triển, vị thế của tỉnh. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng phát triển lớn mạnh. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ; các kiến nghị vượt thẩm quyền, các ngành chức năng, tỉnh sẽ kịp thời kiến nghị, đề xuất với Trung ương xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định. Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, ngày càng đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch COVID-19, các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đề ra./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy