Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (khoá XX)

Sáng 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) họp hội nghị mở rộng lần thứ 11 sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo quyết liệt, bài bản, sáng tạocông tác phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đồng thời duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội có mức tăng trưởng khá: chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,72% so với cùng kỳ, tổng giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 1.940 triệu USD (tăng 28,5% so với cùng kỳ). Phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay toàn tỉnh đã có 78/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo và giữ vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện Thông báo số 280/TB-TU ngày 13-8-2021 của Ban TVTU và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19-8-2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2022, đến nay ,các huyện, thành phố đã tiến hành rà soát, xây dựng Phương án tổng thể của cấp huyện; 100%các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố và cơ bản hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về Đề án.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vàokết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Tổ hợp dự án do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình đề xuất tại huyện Nghĩa Hưng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và sự chủ động, tích cực của các địa phương trongthực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố.Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trước tình hình mới cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Trung ương và có sự sáng tạo, phù hợp với tình hình; tiếp tục quan tâm tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh;tiến hành kiện toàn tổ chức đảng sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và 5 Nghị quyết chuyên đề toàn khoá của Tỉnh uỷ; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, các công trình trọng điểm; đồng thời tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”cần tạo sự thống nhất cao và hành động quyết liệt trong quá trình tiến hành các bước triển khai thực hiện cũng như hướng phát triển của Tổ hợp dự án do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình đề xuất tại Nghĩa Hưng, phải thận trọng thực hiện từng bước để tạo sự phát triển bền vững./.

Tin: Thu Thuỷ

Ảnh: Xuân Thu