Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định tổ chức kỳ họp chuyên đề

Sáng 1-10, HĐND thành phố Nam Định khóa XVII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp chuyên đề giải quyết công việc phát sinh. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND thành phố về việc: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2026; “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2026”; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021-2026 và định hướng đến năm 2030; Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng thành phố Nam Định, giai đoạn 2016-2020”; Đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao độ đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2021”; Đánh giá kết quả thực hiện đề án “Phát triển giáo dục mầm non thành phố Nam Định giai đoạn 2017-2021”; Xác định chủ trương đầu tư công trình xây dựng cơ sở 2 Trường Mầm non Lộc An. Các đại biểu HĐND thành phố đã sôi nổi thảo luận, bày tỏ sự nhất trí cao về tính cần thiết của các nghị quyết trình kỳ họp, đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết làm cơ sở pháp lý cho UBND thành phố triển khai tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định đã phân tích làm rõ thêm nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị các phòng, ban, phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND thành phố đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên giám sát các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện để các nghị quyết của HĐND thành phố sớm đi vào cuộc sống và đạt kết quả cao./.

Văn Trọng