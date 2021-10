Đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản thích ứng an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản thích ứng an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 22-10, Bộ NN và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển về công tác khai thác thích ứng an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến khai thác thích ứng an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại điểm cầu tỉnh ta.

9 tháng đầu năm 2021, ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến hoạt động khai thác thủy sản; chuỗi cung ứng khai thác thủy sản bị đứt gãy, gián đoạn, vận chuyển khó khăn; giá thủy sản giảm mạnh; cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu thủy sản của nước ta vào thị trường châu Âu. Giá nhiên liệu tăng cao, an ninh trật tự trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển của ngư dân. Tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Bộ NN và PTNT, các địa phương, ngành thủy sản đã đảm bảo mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất, cung ứng thủy sản ở các địa phương. Khai thác thủy sản tiếp tục tăng trưởng 8% về sản lượng và 3,6% về giá trị kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động phòng chống khai thác bất hợp pháp, tháo gỡ “thẻ vàng” được thực hiện đồng bộ ở các cấp, ngành, có chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương. Một số hạn chế tồn tại như: Công tác quản lý tàu cá, cấp phép hoạt động vẫn còn hạn chế, tỷ lệ tàu chưa cấp phép vẫn còn nhiều. Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở một số địa phương chưa linh hoạt, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ cho tàu cá ra vào cảng cá, bốc dỡ, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm. Hạ tầng cảng cá còn hạn chế, thiếu kho lạnh để lưu giữ, bảo quản sản phẩm tại cảng, gây ùn ứ sản phẩm trên tàu cá, giảm chất lượng hải sản, giảm hiệu quả kinh tế của tàu. Việc ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển các nước trong khu vực, xử lý vi phạm pháp luật, kiểm soát sản lượng, truy xuất và xác nhận nguồn gốc thủy sản còn chậm.

Để hoạt động khai thác thủy sản an toàn, thích ứng an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tổng cục Thủy sản yêu cầu các địa phương thực hiện đồng bộ 3 nhóm giải pháp gồm: tổ chức sản xuất; hoàn thiện thể chế, chính sách và thực thi pháp luật cũng như quy định phòng, chống dịch trong tình hình mới. Trong đó tập trung đảm bảo an toàn phòng dịch trong quá trình tổ chức sản xuất trên biển, tại các cảng cá và các cơ sở thu mua, chế biến. Tiếp tục triển khai các chính sách trong lĩnh vực khai thác thủy sản và chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất sau dịch bệnh COVID-19. Áp dụng linh hoạt các giải pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo chuỗi cung ứng khai thác thủy sản an toàn, hiệu quả, đặc biệt đảm bảo an toàn dịch bệnh tối đa cho hoạt động chế biến, xuất khẩu thủy sản hoạt động bình thường. Tổng cục Thủy sản kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo 28 tỉnh, thành phố ven biển quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC; sớm phê duyệt Đề án chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025; ban hành chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất sau dịch. Ưu tiên tiêm vacxin phòng, chống dịch bệnh COVID-29 cho lao động, ngư dân làm việc trong chuỗi cung ứng, khai thác thủy sản. Có chính sách kiểm soát dịch bệnh linh hoạt, phù hợp đối với phương tiện vận chuyển liên vùng, liên tỉnh đối với hàng thủy sản tươi sống, đông lạnh để tránh tổn thất. Tăng cường đàm phán mở rộng thị trường, tháo gỡ rào cản thương mại đối với thủy sản xuất khẩu. Đối với các địa phương cần tổ chức thực hiện kế hoạch khai thác thích ứng an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19; có giải pháp linh hoạt trong sản xuất và đẩy mạnh công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã biểu dương nỗ lực của Tổng cục Thủy sản, các địa phương ven biển trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất, cung ứng thủy sản. Đồng chí nhấn mạnh Tổng cục Thủy sản, các địa phương ven biển cần tham mưu với UBND các cấp ưu tiên phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ, nhân viên, người lao động, ngư dân làm việc trong chuỗi cung ứng khai thác thủy sản để đảm bảo duy trì hoạt động khai thác trên các vùng biển, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. Có kế hoạch nâng cao hiệu quả phòng, chống khai thác bất hợp pháp, tháo gỡ thẻ vàng của EC, ngăn chặn hiệu quả tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hương