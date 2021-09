Ý Yên diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 trong doanh nghiệp

Trước tình hình dịch COVID-19, nhất là trên địa bàn tỉnh Hà Nam (giáp ranh với huyện Ý Yên) ghi nhận các chùm ca bệnh có yếu tố dịch tễ phức tạp tại khu công nghiệp và cộng đồng dân cư, vừa qua Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ý Yên đã tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty Cổ phần May Bảo Linh, xã Yên Quang. Tham gia diễn tập có các lực lượng: cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện và Công ty Cổ phần May Bảo Linh.

Thực hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân lao động tại Công ty Cổ phần May Bảo Linh.

Tình huống diễn tập: Sau khi nhận được báo cáo về 1 trường hợp là công nhân Công ty Cổ phần May Bảo Linh có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, UBND xã Yên Quang cử cán bộ xuống Công ty lấy mẫu gửi đi xét nghiệm PCR. Cuộc diễn tập đã thực hiện 2 giai đoạn gồm: Vận hành cơ chế, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty và thực hành công tác phòng, chống dich. Theo đó, với chủ trương: “Phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng và nhanh, truy vết thần tốc, thông tin chính xác, kịp thời”, lực lượng Công an đã phong tỏa toàn bộ phân xưởng, nội bất xuất ngoại bất nhập; lực lượng y tế đã nhanh chóng phân loại, đưa người đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn môi trường. Công ty May Bảo Linh khẩn trương phối hợp với Ban CHQS huyện và Trung tâm Y tế nhanh chóng chuyển trường hợp F0 và tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính về khu cách ly tập trung của huyện, sau đó lấy mẫu toàn bộ số người còn lại trong Công ty gửi lên Trung tâm Y tế huyện để xét nghiệm.

Hiện trên địa bàn huyện có trên 70 doanh nghiệp. Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành; đánh giá khả năng huy động các nguồn lực; công tác phối hợp hiệp đồng và thực hành phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan, nhất là trong các doanh nghiệp và khu, cụm công nghiệp./.

Tin, ảnh: Việt Thắng