VietcomBank Chi nhánh Nam Định trao thưởng Chương trình khuyến mại "Mở tài khoản trực tuyến - Siêu ưu đãi có 1-0-2"

Chiều 14-9-2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank) Chi nhánh tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng Chương trình khuyến mại “Mở tài khoản trực tuyến – Siêu ưu đãi có 1-0-2”.

Đại diện lãnh đạo VietcomBank Chi nhánh Nam Định trao Giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng thưởng.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo VietcomBank Chi nhánh Nam Định đã trao Giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thùy Linh ở huyện Hải Hậu là khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại “Mở tài khoản trực tuyến – Siêu ưu đãi có 1-0-2”. Được biết, từ ngày 1-6-2021, VietcomBank chính thức ra mắt dịch vụ mở tài khoản trực tuyến với công nghệ đột phá, giúp khách hàng mở tài khoản vào bất cứ thời điểm nào, tại bất kỳ đâu, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, không phải đến ngân hàng. Dịch vụ mới của VietcomBank ứng dụng giải pháp định danh trực tuyến eKYC (Electronic Know Your Customer), mang tới cho khách hàng những lợi ích vượt trội như: 1 phút đăng ký, không mất phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống trên VCB Digibank, đăng ký hoàn toàn trực tuyến, không phải đến ngân hàng và một lần đăng ký trọn gói các dịch vụ: Tài khoản thanh toán VND, VCB Digibank, Thẻ, Gói tài khoản, chọn số tài khoản theo số điện thoại, rút tiền tại ATM không cần thẻ.

Dịch vụ áp dụng với khách hàng từ 18 tuổi và chưa từng giao dịch (chưa có số CIF) tại VietcomBank. Cùng với số tài khoản mới, khách hàng cũng được mặc định đăng ký Ngân hàng số VCB Digibank để thực hiện mọi giao dịch trực tuyến với hạn mức lên tới 100 triệu đồng mỗi tháng. Nếu muốn có hạn mức giao dịch lớn hơn, khách hàng chỉ cần đến bất kỳ điểm giao dịch của VietcomBank để nâng hạn mức.

Cùng với việc ra mắt dịch vụ, từ ngày 1-6-2021 đến hết ngày 31-7-2021, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại “Siêu ưu đãi có 1-0-2” với hàng chục nghìn giải thưởng hấp dẫn cho khách hàng mở tài khoản trực tuyến: Tặng ngay 100 nghìn đồng vào tài khoản cho 10.000 khách hàng mở tài khoản trực tuyến đầu tiên trong mỗi tháng. Quay số may mắn là sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng cho 1 khách hàng may mắn nhất; sổ tiết kiệm 5 triệu đồng cho 100 khách hàng may mắn tiếp theo. Tổng giá trị giải thưởng là 3,5 tỷ đồng./.

Tin, ảnh: Văn Đại