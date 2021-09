Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Ðức Thọ

Chiều 14-9, Ban TVTU tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10-10-1911 - 10-10-2021). Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU; lãnh đạo các ngành thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Lê Đức Thọ là người chiến sĩ cách mạng kiên cường; nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của quê hương Nam Định. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Thọ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ gồm: Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (dự kiến thời gian từ ngày 6 đến 9-10-2021); Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Thọ - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Lê Đức Thọ. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh và khẳng định công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và quê hương Nam Định; qua đó khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của Đảng, Nhà nước; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, an toàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc nêu rõ: Các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ - người con ưu tú của quê hương Nam Định là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Nam Định; qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí đề nghị cần sớm hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ. Các sở, ngành thành viên Ban Tổ chức bám sát nội dung phân công nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, tăng cường công tác phối hợp trong quá trình triển khai. Đồng thời xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng, chống dịch bệnh, góp phần vào công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, đặc biệt là lễ Kỷ niệm đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả và an toàn; khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Định đối với truyền thống cách mạng của quê hương./.

Tin, ảnh: Thu Thủy