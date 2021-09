Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022

Sáng 17-9, Bộ NN và PTNT đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương toàn quốc về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Những tháng đầu năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN và PTNT, UBND các tỉnh, thành phố đã quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nên đã kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, tạo thuận lợi cho chăn nuôi phát triển. Tổng đàn gia cầm hơn 515 triệu con; lợn 26,67 triệu con, đàn bò tăng 1,8%; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt khoảng hơn 4,5 triệu tấn, sản lượng trứng gia cầm đạt 11,4 tỷ quả, tăng 5%... Bộ NN và PTNT đã xuất cấp cho các địa phương 90 nghìn liều vắc-xin, 279 nghìn lít hóa chất phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm và 380 tấn hóa chất phòng dịch bệnh thủy sản. Theo nhận định của Bộ NN và PTNT, thời gian tới nguy cơ phát sinh, lây lan dịch cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1, A/H5N6 và A/H5N8; bệnh dịch tả lợn châu Phi; bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục, dịch tai xanh... là rất cao.

Đối với thủy sản, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố, nhất là ở phía Nam, áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, khó khăn cho việc tổ chức kiểm tra thực địa, giám sát chủ động, chẩn đoán xét nghiệm, khó khăn cho các địa phương cần chủ động phòng các bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh do vi bào tử trùng EHP trên tôm; bệnh xuất huyết, gan thận mủ, ký sinh trùng trên cá tra và bệnh xuất huyết trên một số loài cá nước ngọt… gây hại.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định: Mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh, thời tiết, sâu bệnh song chăn nuôi, chế biến nông sản, thủy sản vẫn đạt kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước. Để ngành Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ nền kinh tế đất nước trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, các tỉnh, thành phố cần tập trung các nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục, trong đó nhấn mạnh nguy cơ lây lan dịch bệnh rất nhanh, gây tổn thất kinh tế lớn. Tổ chức giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng. Khẩn trương tổ chức tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình dịch bệnh động vật; hướng dẫn người nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng bệnh bằng biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán trâu, bò và sản phẩm trâu, bò; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trâu, bò nhập lậu qua biên giới. Thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở. Chú trọng công tác giám sát dịch bệnh chủ động đối với các bệnh nguy hiểm trên thủy sản. Tổ chức quan trắc, cảnh báo môi trường và giám sát dịch bệnh tại nguồn, nhất là các vùng nuôi tập trung, vùng nuôi trọng điểm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát triển chăn nuôi, xây dựng các mô hình nuôi mới, hiện đại, đồng bộ. Tiếp tục xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với một số doanh nghiệp tại các địa phương./.

Tin, ảnh: Văn Đại