Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Các cơ quan Nội chính phải là những "lá chắn" vững chắc

Sáng 15-9, tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị trực tuyến các cơ quan khối nội chính tại điểm cầu Nam Định.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ Đại hội XII và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các cơ quan nội chính đã nỗ lực, quyết tâm, tăng cường đoàn kết, phối hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó đã tham mưu với Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan nội chính, nhất là lực lượng Quân đội, Công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nắm chắc tình hình giữ vững thế chủ động chiến lược, tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, hóa giải kịp thời các thách thức, biến động phức tạp của cục diện an ninh chính trị thế giới và khu vực, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt từ khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng với ngành Y tế là ba lực lượng trọng yếu, tuyến đầu, đẩy lùi dịch bệnh, hỗ trợ an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan khối Nội chính, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, trung kiên, tin cậy, là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước. Tổng Bí thư cũng ghi nhận, biểu dương đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức trong các cơ quan nội chính và đánh giá cao kết quả nổi bật của công tác nội chính trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan nội chính phải luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự. Tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước. Xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả. Trong thực thi nhiệm vụ phải công tâm, khách quan, tuân thủ pháp luật, có dũng khí, có bản lĩnh, động cơ trong sáng, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với những vi phạm, bất kể người đó là ai; gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Tôn trọng, gắn bó mật thiết với nhân dân, học hỏi nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết yêu cầu công việc của dân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan nội chính sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn