Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Đại sứ, các Hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Chiều 14-9, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương với Đại sứ Hàn Quốc, các Hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở KH và ĐT; lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng đến năm 2020 các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư tích luỹ vào Việt Nam trên 70,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 18,5% tổng vốn FDI đầu tư vào nước ta với 8.934 dự án. Tại hội nghị, có 26 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và ý kiến trả lời của các bộ, ngành liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp Hàn Quốc về các nhóm vấn đề: Tiêm vắc-xin; đảm bảo sản xuất an toàn; lưu thông hàng hóa và nhóm vấn đề cụ thể liên quan đến các doanh nghiệp. Đại diện các bộ, ngành và các doanh nghiệp đã thảo luận chia sẻ, trao đổi những biện pháp tăng cường hợp tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, duy trì chuỗi cung ứng thúc đẩy phục hồi kinh tế và chống dịch. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn, khẳng định mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, cho thấy ý chí quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang hoạt động tại Việt Nam.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: Thành Trung

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Không một quốc gia nào trên thế giới an toàn nếu có một quốc gia vẫn còn đang phải chống dịch. Trong bối cảnh hiện nay, đại dịch COVID-19 là vấn đề toàn cầu nên chúng ta phải có cách tiếp cận toàn cầu, phải có sự đoàn kết giữa các dân tộc nói chung, giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn rõ ràng, nhất quán theo phương châm: Độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy đối với tất cả các nước trên thế giới. Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do với 17 nước và các tổ chức trên thế giới với thị trường hơn 60 nước; hội nhập sâu rộng, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Việt Nam với các nước có độ mở rất lớn với khoảng trên 200% GDP. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, khó khăn là tạm thời, thuận lợi vẫn là cơ bản, do đó cần hợp tác hiệu quả, đoàn kết, cùng nhau tìm ra những giải pháp góp phần phòng, chống đại dịch COVID-19, đồng thời phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở hợp tác, chia sẻ, hài hòa lợi ích. Thủ tướng Chính phủ cam kết các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Việt Nam luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi tối đa. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, các doanh nghiệp và nhân dân Hàn Quốc thời gian qua đã hợp tác chia sẻ với Việt Nam trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ quán đề xuất với Chính phủ, các doanh nghiệp và nhân dân Hàn Quốc tiếp tục giúp đỡ Việt Nam về vắc-xin, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin và các thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp Hàn Quốc và kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam./.

Thành Trung