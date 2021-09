Thành phố Nam Định quyết tâm bảo vệ vùng xanh - thắng nhanh COVID-19

Chiều 15-9, Uỷ ban MTTQ thành phố Nam Định tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, quyết tâm bảo vệ vùng xanh - thắng nhanh COVID-19” trên địa bàn thành phố. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định.

Ký kết giao ước thực hiện phong trào “Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, quyết tâm bảo vệ vùng xanh - thắng nhanh COVID-19” trên địa bàn thành phố Nam Định.

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là sức mạnh toàn dân trong phòng, chống dịch COVID-19, phong trào “Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, quyết tâm bảo vệ vùng xanh - thắng nhanh COVID-19” trên địa bàn thành phố được phát động với các nội dung: Tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ các phương tiện vận tải hàng hoá (xe luồng xanh); yêu cầu các doanh nghiệp, lái xe, người đi cùng phương tiện thực hiện nghiêm theo chỉ đạo tại Văn bản số 1138 của UBND thành phố. Đặc biệt chú ý trường hợp phương tiện đến từ vùng dịch hoặc trung chuyển hàng hóa qua các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi, quản lý chặt đối với các trường hợp người dân đang thực hiện cách ly tại nhà. Quản lý chặt chẽ nhân khẩu trên địa bàn, phát huy vai trò giám sát của các tổ COVID-19 cộng đồng và người dân; kịp thời nắm bắt thông tin về các trường hợp người dân từ vùng khác về để yêu cầu thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch. Giám sát việc chấp hành đối với các lĩnh vực bị tạm dừng hoạt động theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố; việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch của người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các phường, xã duy trì và phân công ứng trực thông suốt 24/24 giờ hàng ngày, có số điện thoại công khai để tiếp nhận, xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Đảm bảo các nguồn lực an sinh xã hội, cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu và các hỗ trợ cần thiết cho người dân khi có các tình huống thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, tránh trường hợp người dân gom hàng, tích trữ lương thực gây mất ổn định trật tự tại địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt gói an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”, Quyết định số 30 của UBND tỉnh về “Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”.

Ủy ban MTTQ thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch, phát động triển khai thực hiện phong trào đến cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động. UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nội dung của phong trào đến các thôn, xóm, tổ dân phố để tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân trong phòng, chống dịch COVID-19. MTTQ các cấp phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tăng cường tuyên truyền phong trào đến các hội viên, đoàn viên, các chi hội cơ sở để cùng người dân thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng