Sẵn sàng ứng phó bão CONSON trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có Văn bản số 391/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải và Công Thương; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và khu vực Bắc Bộ về việc sẵn sàng ứng phó với bão CONSON và mưa lớn.

Dự báo vị trí và đường đi của bão CONSON

Hiện nay ở vùng biển Đông Nam Philippines đang xuất hiện cơn bão CONSON với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; dự báo bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông trong đêm mùng 8-9 đến ngày 9-9 và có khả năng mạnh thêm. Bão CONSON có khả năng đổ bộ vào miền Bắc nước ta và gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc.

Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong những ngày tới trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trong khu vực, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các ngành, địa phương rà soát phương án ứng phó và triển khai công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; theo dõi chặt chẽ các bản tin về bão; thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho phương tiện và cho người trên các tàu thuyền vận tải, tàu thuyền đánh cá vãng lai; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công; an toàn cho nhân dân trên các đảo ven biển; tổ chức gia cố nhà ở, các công trình công cộng; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng của bão; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; sẵn sàng phương án vận hành công trình tiêu úng, đề phòng ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lớn./.

PV