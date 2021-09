Sản lượng vận tải hành khách và hàng hoá bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh, Sở GTVT đã phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT các tỉnh, thành phố trong quản lý, điều hành hoạt động vận tải hành khách và hàng hoá bằng xe ô tô; thực hiện các biện pháp giãn cách, tạm dừng hoạt động đối với phương tiện tới các địa phương có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp đúng quy định. Từ ngày 24-7-2021 đến nay cơ bản tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh đi,

đến 44 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Sơn La, Hải Dương, Hà Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh và 37 tỉnh, thành phố từ Nghệ An vào phía Nam (văn bản 1503/SGTVT-QLVTPTNL ngày 24-7-2021 của Sở GTVT). Hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh (xe buýt, taxi) các đơn vị vận tải chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, hoạt động phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Do đó, 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng vận tải hành khách và hàng hoá của tỉnh ta bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 bùng phát trở lại: khối lượng vận tải hành khách đạt 12,147 triệu lượt người; khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 15,736 triệu tấn (bằng 68,8%). So với kế hoạch năm 2021, vận tải khách chỉ đạt 52,8%; vận tải hàng hóa đạt 68,8%./.

Thành Trung