Giao ban báo chí tháng 9

Chiều 30-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở TT và TT phối hợp tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 9.

Trong tháng 9-2021, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh. Trong đó tập trung thông tin kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; tuyên truyền các nội dung của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV gắn với tuyên truyền, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương những mô hình, gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thông tin về công tác triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Công Thương cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề cơ quan báo chí nêu về: “Kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong 9 tháng đầu năm 2021; giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội những tháng cuối năm 2021”; “Công tác quản lý, bình ổn giá, cung ứng thực phẩm và các nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; việc triển khai thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho khách hàng sử dụng điện theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31-7-2021 của Chính phủ”.

Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trọng tâm là các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết chuyên đề toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Đẩy mạnh tuyên truyền việc tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở các địa phương trong tỉnh và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tuyên truyền, định hướng cho nhân dân nắm rõ về các chủ trương, chính sách, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Đấu tranh phản bác với các thông tin xấu độc, tin giả liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, các giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021, trong đó tập trung thông tin về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, việc triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022. Tuyên truyền kỷ niệm trọng thể 110 năm (10-10-1911 - 10-10-2021) Ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ - cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định./.

Nguyễn Hương