Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 28-9 Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa các vị ĐBQH tỉnh với cử tri trong tỉnh bằng hình thức trực tuyến kết nối đến điểm cầu 10 huyện, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí TUV: Mai Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; một số sở, ngành của tỉnh và các vị trong Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV; nội dung những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp; kết quả giải quyết và trả lời tóm tắt của các bộ, ngành Trung ương đối với những kiến nghị của cử tri Nam Định tại các kỳ họp trước và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ kỳ họp thứ nhất đến nay. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc vào ngày 20-10-2021 và bế mạc ngày 13-11-2021. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt bằng các hình thức họp trực tuyến và họp tập trung tùy theo tình hình dịch COVID-19. Kỳ họp Quốc hội lần này sẽ xem xét và quyết định các vấn đề chính: Thông qua 2 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết và xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật. Thảo luận, quyết định các nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022. Các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021 (trong đó có nội dung về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam). Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025. Các báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV... và các vấn đề quan trọng khác.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, tại các điểm cầu trong tỉnh cử tri đã phát biểu bày tỏ vui mừng phấn khởi về kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp; kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã bầu được nhân sự cấp cao của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao, phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Cử tri kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống dịch COVID-19, tạo nguồn vắc-xin tiêm phòng cho nhân dân, tăng cường nguồn lực về y tế như đội ngũ, trang thiết bị, nhất là đội ngũ cán bộ y tế cơ sở để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đưa đất nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Tiếp tục thực hiện các giải pháp thực hiện phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp. Hiện tỉnh đang khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, theo quy định việc lấy ý kiến tại hội nghị hoặc lấy ý kiến bằng phiếu tại hộ gia đình đối với những xóm thực hiện việc sáp nhập nếu đại diện trên 50% số hộ từng xóm đồng ý sẽ gặp khó khăn như: Nhiều hộ gia đình đi làm ăn xa, do dịch COVID-19 không về được, số hộ gia đình có mặt tại địa phương chỉ có từ 70-80% như vậy theo quy định thì không đảm bảo số cử tri đại diện hộ gia đình để lấy phiếu. Vì vậy nên quy định việc tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị hoặc lấy ý kiến bằng phiếu tại hộ gia đình đối với đại diện cử tri tại hộ gia đình có mặt tại địa phương. Đồng thời quan tâm tăng số lượng cán bộ thôn, xóm sau sắp xếp, sáp nhập và có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập. Cần sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật như: Luật Đất đai, Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thi đua khen thưởng… để các cấp, các ngành dễ triển khai bảo đảm tính răn đe các hành vi vi phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Có định hướng cụ thể về việc xây dựng Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định trên địa bàn huyện Hải Hậu để ổn định đời sống cho nhân dân địa phương và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và tỉnh. Bên cạnh đó quan tâm hỗ trợ kinh phí đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tưới tiêu, cứng hóa mặt đê tại một số địa phương phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai. Có cơ chế đặc thù hỗ trợ cho các huyện thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu theo chỉ đạo của Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 8 tháng đầu năm 2021. Trong điều kiện dịch, bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền và hoạt động tích cực của các sở, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, đã qua hơn 20 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Bên cạnh đó tỉnh tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Các công trình trọng điểm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh công tác GPMB và tiến độ thi công. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Đặc biệt ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững thành tích nằm trong top đầu những tỉnh, thành phố có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước, trong đó có điểm trung bình 2 môn Toán và Hóa học xếp thứ nhất toàn quốc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh cử tri, coi đây là thông tin quý để Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo tỉnh thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương có liên quan trao đổi, giải đáp và trả lời bằng văn bản để cử tri được biết. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Trước mắt, các cấp, các ngành chức năng, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong điều kiện dịch, bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ theo sát các hoạt động, phát huy vai trò giám sát để thúc đẩy triển khai thực hiện, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Tin, ảnh: Văn Trọng