Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Thực hiện Chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 năm 2021-2022, đến nay tỉnh ta đã tiếp nhận trên 240 nghìn liều và đã phân bổ cho các địa phương, đơn vị. Các đơn vị ngành Y tế đã triển khai tiêm đảm bảo an toàn, với tỷ lệ sử dụng vắc-xin cao không để hao phí hiệu quả. Tuy nhiên, theo số liệu trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 của Chính phủ ngày 19-9-2021, tỉnh ta là một trong 10 địa phương có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất cả nước (67,54%). Theo Công văn số 1687 ngày 17-9-2021 của Sở Y tế, nguyên nhân do một số đơn vị chậm triển khai và chậm báo cáo, cập nhật dữ liệu.

Thời gian tới, tỉnh ta sẽ tiếp tục tiếp nhận nhiều đợt vắc-xin phòng COVID-19 với số lượng lớn và nhiều loại khác nhau, đòi hỏi phải triển khai tiêm trong thời gian ngắn. Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng với công suất mỗi địa huyện, thành phố ít nhất 3.000 liều/ngày, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng và đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc-xin, Sở Y tế yêu cầu các Phòng Y tế, Trung tâm y tế các huyện tập trung triển khai tiêm vắc-xin ngay sau khi tiếp nhận với công suất tối đa, đảm bảo an toàn cho người được tiêm, nhân viên y tế và an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tiêm chủng. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho tất cả các đối tượng trên 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch như: y tế, công an, quân sự, lực lượng cung cấp nhu yếu phẩm, người tại địa bàn thực hiện theo Chỉ thị 15, giáo viên, công nhân trong khu công nghiệp... Chủ động rà soát danh sách, lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng đã tiêm mũi 1, đủ thời gian tiêm mũi 2; sử dụng loại vắc-xin để tiêm mũi 2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức tiêm tại các cơ sở tiêm chủng cố định và bố trí nhiều điểm tiêm chủng lưu động đảm bảo các tiêu chí cơ sở tiêm chủng an toàn. Không giới hạn số lượng người mỗi buổi tiêm, đảm bảo giãn cách, không tập trung quá đông người tại nơi tiêm. Ngay sau khi kết thúc buổi tiêm phải hoàn thành việc báo cáo kết quả và cập nhật dữ liệu trên hệ thống tiêm chủng vắc-xin COVID-19 theo quy định. Tăng cường, đa dạng hóa công tác truyền thông cho người dân về Chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19, lợi ích và hiệu quả của việc tiêm vắc-xin, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiêm chủng và không lựa chọn vắc-xin. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị, đảm bảo triển khai Chiến dịch an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ./.

Minh Tân