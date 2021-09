Cục Thuế tỉnh đối thoại với các doanh nghiệp về thực hiện chính sách thuế

Ngày 27-9, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến các chính sách pháp luật thuế mới ban hành và đối thoại với đại diện hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giải đáp các vướng mắc trong áp dụng chính sách, thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh phổ biến nội dung cơ bản của các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; những chính sách hỗ trợ về thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 gồm: Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...; một số giải pháp dự kiến đang trình Quốc hội nhằm hướng đến mục tiêu tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế giảm bớt khó khăn do tác động nặng nề bởi đại dịch. Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh đã giải đáp chi tiết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác thuế do các doanh nghiệp nêu ra, bảo đảm việc chấp hành chính xác, phù hợp với yêu cầu.

Cũng dịp này, đại diện Chi nhánh Viettel Nam Định đã giới thiệu tới các doanh nghiệp dịch vụ hóa đơn điện tử với các giải pháp quản lý và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ người nộp thuế thuận tiện trong thiết lập, giao dịch hóa đơn điện tử, đảm bảo thực hiện quy định của Chính phủ về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1-7-2022. Sau hội nghị, từ 28-9 đến 8-10-2021 Cục Thuế tỉnh, các Chi cục thuế huyện, Chi cục Thuế khu vực sẽ tổ chức thêm 9 hội nghị trực tuyến để các doanh nghiệp trên toàn tỉnh đều được phổ biến và áp dụng hiệu quả các chính sách pháp luật thuế./.

Thanh Thúy