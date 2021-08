Xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, xác minh, xử lý 7 vụ việc với 8 đối tượng ở thành phố Nam Định và các huyện Xuân Trường, Giao Thủy đã đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gồm: Thông tin liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách của tỉnh; nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô, học viên Trường Quân sự Quân khu 1; tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng; hoạt động cấp phát thuốc ở Bệnh viện Nhi tỉnh, vụ án tại Công ty Smart Shirts Xuân Trường.

Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng chức năng phối hợp với Công an các địa phương tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội vi phạm gỡ bỏ bài viết và rút kinh nghiệm, cam kết chấp hành nghiêm quy định về đăng tài thông tin lên mạng xã hội nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn./.

Xuân Thu