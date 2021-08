Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Nam Định năm 2021

Chiều 18-8, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Nam Định tổ chức họp, triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2021.

Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2021 là một phần trong cuộc diễn tập KVPT tỉnh NĐ-21 dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (khoảng cuối tháng 11-2021). Cuộc diễn tập tập trung vào diễn tập vận hành cơ chế, diễn tập thực binh với các nội dung: đánh địch đổ bộ đường không, đánh địch đổ bộ đường biển; lực lượng vũ trang thành phố phối hợp với Công an tỉnh thực binh xử trí tình huống đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin… LLVT thành phố có nhiệm vụ huy động, tiếp nhận, bổ sung quân số theo biên chế thời chiến, quá trình chiến đấu được hoả lực của tỉnh chi viện; hiệp đồng chặt chẽ với LLVT các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Nam Trực; Vũ Thư (tỉnh Thái Bình); đảm nhiệm phòng thủ trên hướng chủ yếu của tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương; năng lực làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các phòng, ban, ngành, đoàn thể; khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng, qua đó bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng công trình quốc phòng trong KVPT./.

Thanh Tuấn