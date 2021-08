Tỉnh Nam Định ủng hộ 6 tỷ đồng cùng 100 nghìn khẩu trang y tế hỗ trợ 5 tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 9-8, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ xuất hành chuyển hàng hỗ trợ 5 tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch COVID-19. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam đang hàng ngày, hàng giờ phải đối phó với dịch bệnh. Đảng, Nhà nước cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thực hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc “lá lành đùm lá rách”, để hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn, cùng với nhân dân các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch bệnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu trích một phần số tiền mà nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh đã ủng hộ phòng, chống dịch để hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh, thành phố (Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và Long An) phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng và 100 nghìn khẩu trang y tế; hỗ trợ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và thành phố Cần Thơ mỗi địa phương 1 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải, Công ty Dệt lụa Nam Định chuẩn bị khẩu trang, phương tiện và các điều kiện cần thiết để chuyển hàng ủng hộ. Đoàn công tác của tỉnh đưa hàng vào các tỉnh phía Nam do đồng chí Trần Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên đoàn công tác của MTTQ tỉnh xuất hành ủng hộ 5 tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch.

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tại lễ xuất hành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã biểu dương, ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của MTTQ các cấp trong việc vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; đánh giá cao sáng kiến của các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy trích một phần số tiền vận động được ủng hộ 5 tỉnh, thành phố phía Nam - vùng trung tâm dịch. Đây là số tiền không lớn nhưng thể hiện tình cảm, tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định. Đồng chí mong muốn MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt công tác vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch, đồng thời vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch để tỉnh ta tiếp tục là “hậu phương” vững chắc, chung sức ủng hộ các tỉnh phía Nam chống dịch./.

Tin, ảnh: Lam Hồng