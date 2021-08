Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Như tin đã đưa, ngày 27-7-2021, tại chốt kiểm soát liên ngành của huyện Nam Trực trên tỉnh lộ 490C, thuộc địa phận xã Nghĩa An, lực lượng Công an đã kiểm tra, phát hiện đối tượng Trần Đình Quảng, sinh năm 1973, trú tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) có dấu hiệu sử dụng giấy kết quả xét nghiệm COVID-19 giả. Tại thời điểm kiểm tra, Quảng xuất trình 4 phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định cấp; trong đó, 1 giấy kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính có tên đối tượng xét nghiệm là Trần Đình Quảng; 3 giấy còn lại để trống thông tin về người được xét nghiệm, có chữ ký phô tô của Phó giám đốc Trung tâm và bác sĩ xét nghiệm và được đóng treo dấu đỏ.

Qua đấu tranh, Quảng khai nhận, 4 giấy kết quả xét nghiệm này do Phạm Quang Trung, sinh năm 1975, trú tại phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) là phụ xe của Quảng cung cấp. Đối tượng Trung khai, ngày 24-7-2021, trên đường di chuyển từ thành phố Tuyên Quang về Nam Định, khi làm thủ tục lấy mẫu tại điểm test nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, lợi dụng nhân viên y tế sơ hở, Trung đã lấy 4 phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19, sau đó lấy thông tin từ căn cước công dân để viết thông tin của Quảng vào tờ phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 để trên cabin xe nhằm sử dụng để thông chốt qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu của tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, lực lượng Công an đã phối hợp với ngành chức năng bắt tạm giam 2 đối tượng Quảng và Trung, đang khẩn trương tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Thông qua vụ việc cho thấy cần tiếp tục siết chặt hoạt động tại các chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập địa bàn. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác chấp hành, tham gia giám sát, phát hiện các trường hợp có nguy cơ cao với dịch bệnh, thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả./.

