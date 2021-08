Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân ngày truyền thống

Chiều ngày 18-8, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 16 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-1945 - 19-8-2021). Đón tiếp đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân 76 năm Ngày truyền thống.

Phát biểu chúc mừng ngành Công an nhân ngày truyền thống, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những đóng góp của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở trong những tháng đầu năm nay đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngành Y tế trấn giữ ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ nay đến cuối năm 2021, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó lực lượng Công an phải tiếp tục là nòng cốt trong phòng chống dịch COVID-19; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chúc mùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân ngày truyền thống, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với bề dày truyền thống, sự đoàn kết, thống nhất, Công an tỉnh sẽ có nhiều chiến công mới, cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Văn Long đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối với lực lượng công an trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định với phương châm chủ động hơn, hoạt động hiệu quả hơn, từ nay đến cuối năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu