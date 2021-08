Chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

Sáng 13-8, tại trụ sở Bộ CHQS tỉnh, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức họp Ban Tổ chức triển khai nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 (gọi tắt là NĐ-21). Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đã công bố Quyết định số 01-QĐ/BCĐ của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Nam Định năm 2021.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh có chủ đề: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ” dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 24-11-2021. Trước đó, thời gian tập huấn, bồi dưỡng lý luận diễn tập trong 2 ngày; luyện tập các phương án 4 ngày; thực hành diễn tập trong 2,5 ngày đêm. Quá trình luyện tập, diễn tập các tình huống, vấn đề huấn luyện cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc diễn tập; công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, toàn diện, sát với tình hình thực tế của địa phương. Cần tích cực, chủ động, sáng tạo trong chuẩn bị và thực hành diễn tập; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chủ động khắc phục khó khăn trong tổ chức và thực hành diễn tập, tránh phô trương hình thức, đảm bảo đúng thời gian, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra .

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh: Để cuộc diễn tập KVPT tỉnh NĐ-21 đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu xây dựng đầy đủ các loại văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT tỉnh đúng theo tinh thần Chỉ thị của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh và ý định diễn tập theo phương án đã được phê duyệt. Các cơ quan thành viên Ban Tổ chức cuộc diễn tập cần thực hiện tốt công tác chỉ đạo, chuẩn bị các quy trình thủ tục, văn kiện; thành lập các tiểu ban giúp việc văn kiện, khánh tiết, thi đua, bảo vệ an ninh, tiểu ban huấn luyện; bảo đảm vật chất phục vụ và ý định diễn tập; kế hoạch tổ chức diễn tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức, thành viên các tổ giúp việc, xây dựng các hệ thống văn kiện diễn tập. Xây dựng nội dung diễn tập KVPT bảo đảm các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương. Huyện Trực Ninh và thành phố Nam Định là 2 đơn vị trực tiếp diễn tập cần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập đạt quả thiết thực, an toàn tuyệt đối... Các huyện Vụ Bản, Hải Hậu, Nghĩa Hưng chuẩn bị và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các lực lượng diễn tập. Huyện Hải Hậu phối hợp tổ chức diễn tập Lễ bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1. Huyện Nghĩa Hưng phối hợp tổ chức khu vực diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển và địa điểm bế mạc diễn tập. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập; thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định. Các ngành thành viên Ban Tổ chức diễn tập phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung diễn tập chu đáo, tuyệt đối an toàn. Quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập có vướng mắc phát sinh, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp và kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Tổ chức diễn tập để tháo gỡ, đảm bảo cuộc diễn tập NĐ-21 thành công./.

