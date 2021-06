Xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 10-6, các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả nổi bật của Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn những tháng đầu năm; thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân tại địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm 2021, hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Công an và tỉnh phát động, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với khẩu hiệu "Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân"; tập trung thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công an tỉnh chủ động chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm tình hình, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh xã hội, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác xây dựng lực lượng được chủ động; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ điều tra được nâng lên rõ rệt. Thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, ngay sau khi nhận được các kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử; đồng thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai, thực hiện. Về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến nay Công an tỉnh đã thu thập thông tin dân cư 2.284.899 phiếu DC01; đã làm sạch dữ liệu dân cư 2.273.814 DC01; cập nhật lên hệ thống đạt 99,5%. Làm sạch và cập nhật trẻ em đã được cấp số định danh 106.164/107.584 trường hợp, đạt 98,6%. Chỉ đạo công an phường, xã, thị trấn truy cập hàng ngày vào phần mềm dân cư để cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, phê duyệt đồng bộ thông tin dân cư, chấp hành nghiêm quy trình kiểm tra, đối chiếu với giấy tờ, tài liệu pháp lý của công dân, tàng thư hồ sơ hộ khẩu; kịp thời phối hợp với cơ quan tư pháp. Về Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đến hết ngày 17-5-2021, Công an tỉnh đã thu nhận hồ sơ, cấp 1.120.130/1.109.100 căn cước công dân đạt chỉ tiêu Bộ Công an giao trước 44 ngày, vượt 11.030 hồ sơ căn cước công dân...

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của đơn vị trong việc đầu tư, xây dựng trụ sở, nhà làm việc cho Công an cấp xã trong điều kiện ngân sách của tỉnh còn nhiều hạn chế. Các đồng chí đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an sát với tình hình thực tế. Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh