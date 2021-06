Tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Hiện nay, tình trạng nắng nóng gay gắt và hanh khô đang bước vào thời kỳ cao điểm và còn tiếp diễn trong thời gian tới, có nguy cơ gây cháy rừng cao. Diện tích cây thông, keo thuộc địa bàn các huyện Ý Yên, Vụ Bản và rừng phi lao phòng hộ ven biển của tỉnh thường xuyên ở mức cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm; nếu xảy ra cháy sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội và môi trường.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 8-6-2021, UBND tỉnh ban hành Công văn 387/UBND-VP3 yêu cầu Sở NN và PTNT, Công an tỉnh và các địa phương có rừng (Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Vụ Bản), các cơ quan Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cáp bách đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 3249/CĐ-BNN-TCLN ngày 1-6-2021 của Bộ NN và PTNT về tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm để kịp thời thông báo tới chính quyền địa phương và các chủ rừng. Chủ động phối hợp các lực lượng liên quan trên địa bàn, bố trí lực lượng thường trực, canh phòng 24/24 giờ vào những tháng cao điểm nắng nóng, mùa khô hoặc khi có cảnh báo cháy rừng trên địa bàn để tiếp nhận và xử lý thông tin về PCCCR. Tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, kiểm soát chặt chẽ người vào, ra những khu vực có nguy cơ cháy cao; nghiêm cấm người dân mang lửa, chất nổ và chất dễ cháy vào rừng hoặc đốt thực bì không kiểm soát. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các xã có rừng, chủ rừng rà soát, bổ sung phương án, các biện pháp PCCCR tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra cháy rừng.

Tăng cường trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng của chính quyền các cấp huyện, xã theo quy định. Nếu xảy ra cháy rừng phải kịp thời phát hiện điểm cháy, nhanh chóng huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt đám cháy, không để xảy ra cháy lớn; phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCCR./.

Thanh Thúy