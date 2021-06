Phối hợp chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn giữa các tỉnh trong khu vực

Các tỉnh trong khu vực gồm: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam vừa tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Theo quy chế, Công an các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam sẽ cung cấp thông tin cho nhau về điều kiện, khả năng của lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của đơn vị; khả năng chi viện cho các địa phương lân cận; chủ động điều tra cơ bản, đánh giá tính chất, mức độ, nguy cơ xảy ra cháy, sự cố, tai nạn, những khó khăn trong công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; khả năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn địa phương... Trên cơ sở đó Công an các tỉnh xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung trong quy chế thành nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả; xây dựng phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; trong đó có dự tính cả trường hợp phải huy động lực lượng, phương tiện của Công an nhiều địa phương cùng phối hợp thực hiện. Đặc biệt, khi xảy ra vụ cháy, sự cố, tai nạn tại địa bàn giáp ranh của hai tỉnh mà vị trí đó cách xa Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ địa phương nơi xảy ra vụ việc, nhưng lại nằm gần đơn vị Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của địa phương lân cận thì lực lượng của 2 tỉnh sẽ phối hợp thực hiện./.

Xuân Thu