Phối hợp bảo đảm an toàn mọi mặt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (ĐH, GDNN), Bộ GD và ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh phối hợp với Bộ GD và ĐT, UBND các tỉnh, các Sở GD và ĐT, các cơ sở giáo dục ĐH, GDNN triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác tổ chức thi.

Bộ GD và ĐT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh phối hợp với các Sở GD và ĐT phối hợp đảm bảo công tác an ninh, bảo mật các khâu ra đề thi; có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình ra đề thi; công tác in sao đề thi; vận chuyển đề thi. Cụ thể, bố trí lực lượng bảo vệ ba vòng độc lập khu vực in sao đề thi; kiểm tra an ninh khu vực in sao đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi và cán bộ tham gia in sao đề thi; vô hiệu hóa mạng internet và wifi tại khu vực in sao; dán kín (có niêm phong) các cửa sổ, cửa chính sát nhà dân, đường giao thông… Về công tác coi thi và chấm thi, Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và đề nghị của các Hội đồng thi, bố trí đủ lực lượng để tổ chức công tác bảo vệ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho các điểm thi và các địa điểm chấm thi, phúc khảo. Phòng lưu trữ đề thi, bài thi tại điểm thi phải tuyệt đối an toàn; có camera giám sát theo quy định; có phương án phòng cháy, chữa cháy… Vô hiệu hóa các camera đang lắp tại các phòng học hiện tại (sẽ là phòng thi), có biên bản xác nhận của công an, trưởng điểm thi và cán bộ thanh tra tại điểm thi. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở GD và ĐT, các cơ sở giáo dục ĐH, GDNN phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, góp phần bảo đảm kỷ cương và công bằng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh năm 2021.

Đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông, Bộ GD và ĐT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và đề nghị của các Hội đồng thi, bố trí đủ lực lượng để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kịp thời giải tỏa các ùn tắc giao thông tại các thành phố, thị xã, các địa phương có tổ chức thi.

Bộ GD và ĐT đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế, bệnh viện các tuyến của các tỉnh, thành phố chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế khi dịch bệnh xảy ra tại các địa phương có cụm thi và các trường hợp đau ốm bất thường của thí sinh trong các ngày thi; đặc biệt đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Hợp tác chặt chẽ, có phương án hỗ trợ các địa phương bảo đảm VSATTP; đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi. Chỉ đạo Sở Y tế địa phương kiểm tra ATTP tại các nhà hàng, quán ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh.

Bộ GD và ĐT cũng đã sẵn sàng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nếu vẫn còn những nơi phải thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội để phòng chống dịch cho các thí sinh chưa thể dự thi ở đợt 1./.

Theo TTXVN