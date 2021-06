Hội Phụ nữ Hải Hậu tổ chức đại hội điểm Hội LHPN cấp huyện

Ngày 4-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hải Hậu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 22 (nhiệm kỳ 2021-2026). Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm đại hội Phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự, chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có 196 đại biểu chính thức đại diện cho trên 58 nghìn hội viên phụ nữ trong huyện.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Hải Hậu đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội Phụ nữ phát động. Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Vận động, hỗ trợ con giống, nguyên liệu sản xuất cho 1.037 gia đình hội viên với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Trao học bổng Hoàng Ngân cho 937 học sinh là con cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo đạt thành tích cao trong học tập, tu dưỡng. Chủ động vận động và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm tổ chức tặng 6.781 suất quà, tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ; đối tượng bảo trợ xã hội. Xây mới và sửa chữa 7 nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Xây dựng 546 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” xây dựng NTM bền vững và phát triển. Trong nhiệm kỳ có 416 tập thể và 1.345 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Hội Phụ nữ các cấp biểu dương. Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 87,5%.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN Hải Hậu tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Hội phát động và phong trào “Phụ nữ Hải Hậu chung sức tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”. Phấn đấu hàng năm giúp 100% phụ nữ nghèo, 80% trở lên hộ cận nghèo được hỗ trợ vốn vay, kiến thức để sản xuất kinh doanh. Duy trì tổ chức phiên chợ xanh ít nhất 1 lần/năm để giới thiệu và thúc đẩy hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm an toàn của hội viên phụ nữ. Có 100% cán bộ Hội, 95% hội viên phụ nữ trở lên được học tập, tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội phát động; 85% phụ nữ khuyết tật được Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau; 80% phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình được phát hiện... Đến hết nhiệm kỳ, tỷ lệ tập hợp hội viên tăng 3%; hàng năm tổ chức giám sát ít nhất 1 vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Tuyên truyền, vận động 98% hộ gia đình hội viên phụ nữ sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh…

Tại đại hội, đã bầu 27 đồng chí Ủy viên BCH Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 28 đại biểu dự đại hội Hội LHPN tỉnh./.

Hoa Xuân