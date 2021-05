Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại một số địa phương

Ngày 11-5-2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri ở một số địa phương trong tỉnh.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm các đồng chí: Lê Khánh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Hải Dũng, TUV, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Thu Hiền, giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định); Nguyễn Thị Thuý Ngọc, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đặng Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định) đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Vụ Bản.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đã báo cáo chương trình hành động của mình trước các đại biểu cử tri huyện Vụ Bản. Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên nêu rõ: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thường xuyên tiếp xúc cử tri theo địa bàn, lĩnh vực, nhất là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Cử tri huyện Vụ Bản kiến nghị một số vấn đề cụ thể như: Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và có chế tài mạnh hơn để xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội đối với người cao tuổi. Đề ra các giải pháp cấp bách, hiệu quả để thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phát triển mạnh kinh tế - xã hội; tạo thêm nguồn lực để huyện Vụ Bản và các địa phương trong tỉnh thực hiện và hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao, tiến tới xây dựng thành công nhiều mô hình NTM kiểu mẫu. Đề xuất các chính sách, cơ chế thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với bình ổn giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Tiếp tục đổi mới toàn diện ngành Giáo dục, trong đó đặc biệt quan tâm ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường và tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh các cấp…

Cử tri huyện Vụ Bản mong muốn sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, các đại biểu tiếp tục lắng nghe và có những ý kiến đóng góp đối với Quốc hội, Chính phủ; chuyển tải các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm giải quyết tốt các vấn đề có tính định hướng, quyết sách nhằm hiện thực hóa, thúc đẩy nền kinh tế của huyện Vụ Bản nói riêng và của tỉnh nói chung phát triển; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Khương Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam; Hoàng Thị Thu Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh; Phạm Thị Thúy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội LHPN tỉnh đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Hải Hậu.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri huyện Hải Hậu. Ảnh: Văn Huỳnh

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Hải Hậu tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến tại 34 điểm cầu đến các xã, thị trấn trong huyện. Tại hội nghị, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của cử tri, phản ánh trung thực, đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tích cực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cử tri các xã, thị trấn huyện Hải Hậu bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình; tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân.

Phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri huyện Hải Hậu dành cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 và nhấn mạnh: Nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ hoàn thành trách nhiệm là người đại biểu nhân dân; cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tích cực đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nam Định; Phạm Thị Hằng, Công chức Phòng Tài chính kế hoạch, UBND thành phố Nam Định; Thượng úy Nguyễn Thị Yến, Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Nam Định, đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2, thành phố Nam Định. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2, thành phố Nam Định.

Tại hội nghị, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, tập trung vào các nội dung: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác xúc tiến thu hút đầu tư, nhất là kêu gọi các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, các dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí đầu tư tại tỉnh và thành phố để tạo nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... Bên cạnh đó thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết hoặc đề nghị các cấp, các ngành giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Cử tri thành phố Nam Định đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh, sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan Nhà nước và có những đóng góp để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, thành phố Nam Định nói riêng.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu cảm ơn cử tri thành phố Nam Định đã bày tỏ sự tin tưởng và sự kỳ vọng đối với các ứng cử viên; đồng thời, mong cử tri thành phố nêu nhiều ý kiến kiến nghị hơn nữa để trên cương vị công tác của mình sẽ trực tiếp giải quyết và chỉ đạo thành phố, các phường, xã giải quyết từng việc cụ thể. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục rà soát lại quy hoạch tổng thể, nhất là các công trình phúc lợi công cộng để điều chỉnh phù hợp, không để ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân, nhất là phù hợp với cơ sở để thành phố phát triển tốt hơn. Trước mắt đề nghị cử tri các phường, xã và thành phố đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt tới người thân, gia đình và nhân dân trên địa bàn tích cực chung tay cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng người dân. Đặc biệt, thành phố Nam Định, các phường, xã phải chuẩn bị các kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo từng cấp độ trong ngày bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp./.

Nhóm Phóng viên Thời sự