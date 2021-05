Phê bình nghiêm khắc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Cường (Ý Yên) đã chủ quan, lơ là trong việc quản lý, giám sát trường hợp cách ly y tế tại nhà

Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2021, ngay sau khi nhận được báo cáo của Sở Y tế về trường hợp nhiễm COVID-19 tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tại trụ sở UBND huyện Ý Yên để bàn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Tham dự cuộc họp có đồng chí Thủ trưởng các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND và lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện Ý Yên. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Ý Yên báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Hoan nghênh ngành Y tế, Công an, Quân sự, huyện Ý Yên đã kịp thời chỉ đạo, xử lý, khoanh vùng, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, lập danh sách các trường hợp liên quan và thông báo đến các địa phương, đơn vị biết. Đồng thời, phê bình nghiêm khắc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Cường, huyện Ý Yên đã chủ quan, lơ là trong việc quản lý, giám sát trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành có liên quan, huyện Ý Yên tập trung triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Huyện Ý Yên huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo các cấp, các ngành của huyện khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ". Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không đi ra ngoài địa bàn huyện nếu không thực sự cần thiết, trường hợp ra ngoài địa bàn phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo cấp trên về công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, cấp mình. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân của xã Yên Cường đã chủ quan, lơ là trong việc quản lý, giám sát trường hợp cách ly y tế tại nhà.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, nhất là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn và đội thông tin lưu động, đặc biệt tại xã Yên Cường, xã Yên Thắng không được chủ quan, lơ là, nhưng không hoang mang, lo lắng quá mức, thật bình tĩnh, tin tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

3. Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ý Yên phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng từng thành viên, cơ quan, đơn vị; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia của nhân dân với tinh thần mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài trong phòng, chống dịch. Nơi nào, đơn vị nào để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng do nguyên nhân chủ quan thì tùy từng mức độ sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

4. Chuẩn bị các kịch bản đảm bảo an toàn đáp ứng từng cấp độ diễn biến tình hình dịch bệnh để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Về phân công trách nhiệm:

- Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, kiểm soát các chốt phòng, chống dịch tại vùng thiết lập cách ly.

- Quân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý các khu cách ly tập trung của huyện.

6. Triển khai quyết liệt các biện pháp phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng:

- Về khoanh vùng cách ly:

+ Vùng 1 (vùng thiết lập cách ly): Lập các chốt quản lý chặt chẽ, thường trực kiểm tra, giám sát 24/24 giờ, đảm bảo nhà cách ly với nhà, người dân không tự do đi ra ngoài, trừ trường hợp cấp bách. Đảm bảo công tác hậu cần trong vùng thiết lập cách ly.

+ Vùng 2 (trên phạm vi toàn xã Yên Cường, xã Yên Thắng): Yêu cầu người dân ở nhà, chỉ đi ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Phát huy vai trò của các tổ công tác phòng chống COVID-19 cộng đồng, nhất là vai trò của các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, xóm... lập chốt để kiểm soát, trông coi và nhắc nhở, đôn đốc người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

+ Vùng 3 (trên phạm vi toàn huyện Ý Yên): Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân hạn chế ra khỏi nhà, không di chuyển ra khỏi địa bàn, địa phương mình đang sinh sống nếu không thật sự cần thiết. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, khai báo y tế trung thực...

- Về truy vết các trường liên quan đến ca nhiễm COVID-19: Công an chủ trì, phối hợp Sở Y tế chỉ đạo Công an, Trung tâm y tế huyện Ý Yên, Công an, Trung tâm y tế các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn khẩn trương truy vết thần tốc, triệt để các trường hợp F1, F2, lập danh sách cụ thể, yêu cầu cách ly, giám sát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định.

- Quản lý cách ly: Các trường hợp F1 thực hiện cách ly tập trung triệt để; các trường hợp F2 cách ly triệt để tại nhà; các trường hợp F3 theo dõi sức khỏe tại nhà. Yêu cầu các xã, phường, thị trấn, các tổ COVID-19 cộng đồng theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà.

- Về xét nghiệm và điều trị: Sở Y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và thông báo kết quả xét nghiệm nhanh nhất. Điều trị tích cực tại Trung tâm y tế của huyện các ca bệnh, đảm bảo an toàn cho hệ thống y tế và cơ sở y tế điều trị các ca bệnh.

- Thực hiện tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ ăn uống xung quanh các cơ sở khám chữa bệnh.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, huyện Ý Yên đảm bảo các điều kiện cần thiết kích hoạt khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện cũ. Đồng thời chuẩn bị phương án, điều kiện cách ly cho 500 người.

- Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Ý Yên đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Ý Yên, đảm bảo an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2o2ó.

Yêu cầu các Sở, ngành có liên quan, huyện Ý Yên nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.