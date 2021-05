Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử

Ngày 18-5, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng là Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh ta, dự hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Theo báo cáo tại hội nghị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cấp, các ngành, các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Công tác chuẩn bị bầu cử đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ở các địa phương đã thành lập 63 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 682 Ủy ban Bầu cử cấp huyện và 10.134 Ủy ban bầu cử cấp xã. Có 184 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 1.059 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 6.188 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 69.619 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; thành lập 84.767 tổ bầu cử. UBND cấp xã đã tổ chức lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng thời hạn. Trong đó, đã chú ý rà soát những cử tri có đăng ký thường trú, tạm trú, cử tri đi lao động xa, những trường hợp không được tham gia bỏ phiếu..., nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Theo số liệu của các địa phương, tổng số cử tri cả nước là 69.198.594 người sẽ thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, cả nước có 866 người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, ở Trung ương 203 người, ở địa phương là 663 người; có 9 người tự ứng cử. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tổng số người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 6.201 người trên tổng số đại biểu được bầu theo quy định là 3.727 người, đạt tỷ lệ bình quân 1,67 lần so với tổng số đại biểu được bầu; có 18 người tự ứng cử. Tổng số người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 37.463 người, trong đó số đại biểu được bầu theo quy định là 22.953 người, đạt tỷ lệ bình quân 1,63 lần so với tổng số đại biểu được bầu; có 26 người tự ứng cử. Số người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 là 405.110 người, trong đó số đại biểu được bầu theo quy định là 246.510 người, đạt tỷ lệ bình quân 1,64 lần so với tổng số đại biểu được bầu; có 204 người tự ứng cử.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá cao Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan từ Trung ương tới cơ sở đã rất sát sao, phối hợp chặt chẽ, thể hiện quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa nghiêm túc phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử. Nhiều địa phương có những sáng kiến, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; áp dụng việc công khai danh sách cử tri trên nền tảng mạng xã hội zalo; lập sổ phản ánh để người dân có thể ghi kiến nghị đính chính, sửa đổi, bổ sung thông tin trong việc lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia các tổ chức bầu cử; ban hành phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đảm bảo công bằng, dân chủ và điều chỉnh linh hoạt; trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tổ chức các hoạt động bằng hình thức trực tuyến và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá: Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể, địa phương đã nghiêm túc tích cực, chỉ đạo chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương. Bên cạnh đó, các tiểu ban Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kịp thời ban hành hướng dẫn, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, các kiến nghị của địa phương trong công tác bầu cử… Từ nay đến ngày bầu cử còn 5 ngày, để cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, tuyệt đối an toàn thành công tốt đẹp, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 phức tạp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến cuộc bầu cử; chủ động xây dựng các phương án tổ chức bầu cử phù hợp tình hình từng địa phương và theo đúng chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát hoàn thiện, tập dượt kỹ các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các phương án sẵn sàng xử lý các tình huống khác như về thiên tai… nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử thành công và an toàn. Tăng cường đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động, kể cả trên không gian mạng. Bên cạnh đó, các địa phương, ban, ngành cần tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử; bảo đảm an toàn cho từng hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, nhân sự phục vụ cuộc bầu cử, cử tri; linh hoạt trong tổ chức khai mạc bầu cử đảm bảo trọng thị, nghiêm trang, gọn nhẹ./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh