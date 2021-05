Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Vụ Bản

Sáng 13-5, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Vụ Bản. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có đại diện các sở, ngành chức năng và lãnh đạo UBND huyện Vụ Bản.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu cách ly tập trung của huyện thuộc địa bàn xã Cộng Hoà (Vụ Bản).

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại: Khu cách ly tập trung của huyện đặt ở xã Cộng Hoà; Khu Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, xã Kim Thái; Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh thuộc Khu công nghiệp Bảo Minh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu di tích lịch sử Phủ Dầy (Vụ Bản).

Theo báo cáo của huyện Vụ Bản, thời gian qua, huyện đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã rà soát, bổ sung, triển khai kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch COVID-19, ứng phó với tình hình dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”; khẩn trương rà soát, áp dụng các biện pháp cách ly ngay các trường hợp có tiếp xúc gần với các bệnh nhân thuộc diện F0, F1. Huyện đã hoàn thành chuẩn bị Khu cách ly tập trung tại xã Cộng Hoà với quy mô 60 giường. Đến ngày 12-5, toàn huyện có 13 trường hợp cách ly tại Khu cách ly tập trung của huyện (2 người đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính; 10 người có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, 1 người đang chờ kết quả); lấy mẫu xét nghiệm cho 90 trường hợp từ Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) về địa phương, trong đó có 64 trường hợp âm tính, 26 trường hợp đang chờ kết quả; lấy mẫu xét nghiệm cho 40 trường hợp hết thời gian cách ly tập trung từ các tỉnh về địa phương (có 39 trường hợp âm tính và 1 trường hợp đang chờ kết quả). Các xã, thị trấn thực hiện cách ly tại nhà 952 người, 355 người được theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh, Khu Công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản).

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung; động viên cán bộ các ngành Y tế, Công an, Quân sự tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại khu vực cách ly thực hiện nghiêm các quy trình, đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây chéo trong khu vực cách ly. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có Khu công nghiệp Bảo Minh là nơi tập trung đông công nhân nên yêu cầu UBND huyện Vụ Bản, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ "kép” vừa phòng chống dịch an toàn vừa đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh. Đối với Khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân nêu cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch từ mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng./.

Tin, ảnh: Thành Trung