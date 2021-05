Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nam Trực

Sáng 21-5, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nam Trực. Cùng đi có đồng chí: Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra bầu cử tại Khu vực bầu cử số 6, xã Nam Hùng (Nam Trực)

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh và đoàn kiểm tra bầu cử tại điểm bầu cử thôn Nội, xã Nam Thanh (Nam Trực).

Đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện Nam Trực đã sẵn sàng. Nhiệm kỳ này, huyện Nam Trực có tổng số 56 ứng cử viên để bầu 35 đại biểu HĐND huyện; 879 người ứng cử để bầu 525 đại biểu HĐNDcấp xã đảm bảo tỷ lệ cơ cấu, thành phần theo quy định. Các xã, thị trấn đã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri, viết thẻ cử tri theo các khu vực bỏ phiếu với tổng số cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, huyện trên địa bàn toàn huyện là hơn 156 nghìn người; số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là trên 155 nghìn người. Hiện tại do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, UBBC huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri theo quy định để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, đồng thời tiếp tục rà soát cử tri là các trường hợp F1, F2 để có kế hoạch bỏ phiếu đảm bảo an toàn. UBBC huyện đã cấp cho UBBC các xã, thị trấn đủ con dấu cho Ban bầu cử, tổ bầu cử và thẻ cư tri (đảm bảo số dư); cấp phát các loại phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo số dư. Hiện các đơn vị đang rà soát các loại phiếu đảm bảo nội dung phiếu được chính xác; cấp phát đủ 37 loại tài liệu, khẩu hiệu tuyên truyền; danh sách, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cho Tổ bầu cử. 170 địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ được cấp phát đầy đủ đảm bảo phục vụ công tác phòng dịch. Huyện đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và cổng thông tin điện tử của huyện. Xây dựng chuyên mục về bầu cử phát thanh trên hệ thống truyền thanh của huyện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đảm bảo ổn định; các vấn đề phát sinh được quan tâm chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, huyện đã chuẩn bị các phương án ứng phó và đảm bảo chủ động trước diễn biến của dịch; triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBBC tỉnh tới các xã, thị trấn; xây dựng Kế hoạch của UBBC huyện về tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 để các đơn vị tổ chức thực hiện. Chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, đồng thời tổ chức hướng dẫn cho các Tổ bầu cử thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong qua trình làm nhiệm vụ bầu cử.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra việc chuẩn bị hòm phiếu bầu cử tại điểm bầu cử xã Nam Dương (Nam Trực).

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh và đoàn công tác kiểm tra các hòm phiếu bầu cử tại điểm bầu cử thôn Xối Trì, xã Nam Thanh (Nam Trực).

Đoàn đã đi kiểm tra một số khu vực bầu cử ở các tổ bầu cử tại xã Nam Dương, Nam Hùng, Nam Thanh. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã biểu dương và động viên các thành viên tổ bầu cử. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các công việc còn lại từ nay tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, trong đó quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ bầu cử. Các tổ chức, cá nhân được phân công làm nhiệm vụ bầu cử tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương được phân công phụ trách; từ nay tới khi kết thúc bầu cử các đồng chí thành viên UBBC, cán bộ, công chức thuộc các Tổ công tác dành tối đa thời gian thực hiện nhiệm vụ bầu cử theo sự phân công. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử ở mức cao nhất, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó triển khai tuyên truyền cả trên hệ thống phát thanh, trang tin điện tử và tuyên truyền trực quan, nhất là trước thời điểm bầu cử, ngoài tuyên truyền về công tác bầu cử nói chung cần tập trung tuyên truyền về danh sách, tiểu sử ứng cử viên, về ngày bầu cử để mọi người dân hiểu và thực hiện quyền bầu cử đạt kết quả. Tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan như: treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh cổ động, trang trí cảnh quan…. tại trung tâm huyện, trụ trở các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn, các trục đường chính, trụ sở ủy ban bầu cử, tổ bầu cử, các thôn, xóm, tổ dân phố, khu trung tâm nơi đông người qua lại; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, nhanh chóng xử lý các điểm bị ảnh hưởng do giông lốc, mưa gió. Quan tâm tổ chức tuyên truyền về công tác phòng dịch bằng hình thức phù hợp để người dân hiểu và chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch khi tham gia bầu cử. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, có phương án giải quyết các vấn đề phát sinh trong bầu cử, không để đột xuất, bất ngờ, nhất là các địa bàn có nhiều yếu tố phức tạp. Đảm bảo các phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 và chuẩn bị đủ các trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Hoàn thành việc rà soát chốt danh sách cử tri ở các khu vực bỏ phiếu trước thời điểm bỏ phiếu đảm bảo quyền bầu cử của cử tri theo quy định của pháp luật, nhất là phương án bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chuẩn bị thật tốt về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện khác để tổ chức ngày bầu cử đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, thực sự là ngày hội bầu cử của toàn dân./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn